Alerta por manchas en el río Magdalena

Los 6.000 habitantes de Cantagallo, Bolívar, municipio ubicado a orillas del río Magdalena, completaron el lunes once horas sin servicio de agua potable luego de que la empresa local de acueducto decidió suspender la captación de líquido de este afluente tras la denuncia de comunidades de la vereda Patico Alto sobre la presencia de manchas aceitosas flotando en estas aguas.

Aunque al finalizar la tarde se restableció el servicio, el Comité Municipal de Gestión del Riesgo en esta localidad, así como en otras ocho poblaciones vecinas, decidió elevar la alerta amarilla para activar los protocolos de atención ante manifestaciones de fluidos como estos, que se podrían derivar del derrame de crudo presentado en zona rural del municipio de Barrancabermeja, en Santander, ubicado a unos 40 minutos en balsa.



Según este órgano local, estas oscuras trazas sobre el Magdalena, que quedaron evidenciadas en imágenes y videos, tendrían una relación con la contaminación en afluentes del puerto petrolero que tributan sobre el Río Grande.



“Como medida preventiva decidimos suspender las labores de captación del acueducto y elevamos la alerta amarilla ante la llegada de vertimientos de crudo. En un recorrido que hicimos pudimos notar que la mancha ya no estaba, pero es evidente que en medio de estos diques para retener el crudo algún tipo de fluido se fugó, afectando el caudal”, dijo William Fernández, coordinador del Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Cantagallo.

El funcionario añadió que estos rastros aceitosos no han generado niveles de deterioro sobre las especies acuáticas y que en recientes inspecciones del pescado recolectado no se ha notado algún impacto.



Durante una visita a la zona del afloramiento de crudo y gas en La Fortuna, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, reiteró que la fuga ya no se está vertiendo sobre el ecosistema.



Bayón precisó que la cantidad de crudo vertido sobre los afluentes fue equivalente a 500 barriles de crudo y que ahora las labores de la empresa se enfocarán en vincular y reparar a cerca de 150 habitantes de la zona afectada por este derrame que se mantuvo por más de 20 días, afectando la flora y la fauna de esta zona.



Y añadió que al final de la semana llegará la unidad de alivio, encargada de penetrar el campo de producción para resolver la falla que pudo desatar esta emergencia ambiental, y proceder a sellar el cráter de ebullición.



