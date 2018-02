Alerta ambiental por muerte de manatíes en ciénagas de Barrancabermeja

22 de febrero 2018 , 09:40 a.m.

En los complejos cenagosos de Barrancabermeja (Santander), los manatíes, un animal en peligro de extinción, se están muriendo. El hallazgo de dos de estos mamíferos sin vida en la ciénaga El Llanito, registrados en los primeros meses del 2018, avivan las alertas por las amenazas que se advierten enfrenta esta especie en esa región.

En el 2017 ya se había registrado la muerte de al menos otros tres animales en la ciénaga San Silvestre. Aunque las causas de los decesos no son claras, ambientalistas las asocian a situaciones como la contaminación de los espejos de agua por la presencia de rellenos sanitarios en zonas cercanas o por la actividad petrolera; el uso del trasmallo para la pesca ilegal y los efectos de la ampliación de la frontera agropecuaria con la que se ha invadido su hábitat.

La preocupación es aún mayor ya que la mayoría de los manatíes muertos, conocidos como ‘vacas marinas’, eran en su mayoría hembras, encargadas de preservar la especie, cuya tasa reproductiva es demasiado baja, pues la gestación de las crías tarda entre 13 y 15 meses.



Se estima que entre 80 o 100 manatís, que pueden llegar a pesar hasta 500 kilos, evidenciados por avistamientos, habitan en Santander en las cuencas del río Magdalena, especialmente en ciénagas como El Llanito, San Silvestre, San Rafael de Chucuri y del Opón.



Según Gabriel Álvarez, director de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), el último manatí era un bebé que fue hallado por pescadores. De acuerdo con el reporte, se trataba de un feto, pues no tenía bien desarrollados los órganos y por tanto, se determinó que pudo haber sido un aborto, sin embargo para esclarecer las causas de su muerte, el cuerpo fue enviado a los laboratorios de la Universidad Industrial de Santander para que se practiquen las indagaciones pertinentes.

El funcionario señaló que, aunque hipótesis refieren a la presunta contaminación de las aguas de las ciénagas, serán los resultados de los estudios los que confirmen la veracidad de las mismas.

El cuerpo de último manatí muerto fue enviado a los laboratorios de la Uis para que se practiquen las indagaciones pertinentes sobre las causas del deceso. Foto: Cortesía Hydamis Acero

“Yo quiero descartar, con las pruebas de laboratorio, si la situación es por alguna contaminación o elemento extraño que hay en el agua, porque desafortunadamente se quiere manifestar que es por unos lixiviados o por cianuro. Sin los estudios no puedo asegurar nada, yo no quiero alarmar a la ciudadanía del municipio que consume el agua de ese complejo cenagoso”, puntualizó el director de la CAS.

Para la Corporación Yariguíes, que lidera las denuncias sobre la contaminación de la ciénaga San Silvestre, principal fuente de abastecimiento de Barrancabermeja, y que atribuyen a la caída de lixiviados del basurero de la empresa Rediba aledaño a esa fuente hídrica, la mortandad de estos animales no solo debe generar una alarma por su extinción, sino por los peligros para los habitantes que consumen esa agua.



La organización señala que un estudio realizado en el 2015 por la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga evidenció la presencia de metales como plata, mercurio, amonio y fenoles en diferentes puntos de esa fuente hídrica.



“Nunca habíamos tenido esa mortandad tan seguida de manatís. Un laboratorio probó que los vertimientos de lixiviados con los niveles de mercurio se deben al relleno sanitario Rediba que está ubicado en Patio Bonito. Nosotros hemos lanzado la advertencia de que esa agua es la que consumimos en Barrancabermeja y si al líquido le está yendo mal por alguna razón, somos los 300 mil habitantes los que también nos podemos ver afectados en la salud”, dijo Yesid Blanco, representante de esta corporación Yariguíes.

Sin embargo, para Hidamys Acero, asesora de despacho para Asuntos Ambientales de la Alcaldía de ese municipio, lo que está pasando alrededor de los humedales no tiene una causante principal.



La funcionaria refiere que hay otras amenazas como la ampliación de la frontera agrícola que está invadiendo el hábitat de esta especie.



“Son hábitats que están siendo vulnerados por la ganadería, por las bufaleras. De manera extensiva se han arrojado a humedales 500 y 100 cabezas de búfalo y están segmentando los cuerpos de agua. En el caso de los manatís les han robado los alimentos porque este se produce a las orillas de los caños y humedales, y al asociar los búfalos los animales no tienen alternativa que ir a otras aguas y encontrar empalizadas”, dijo Acero.

De acuerdo con James Murillo, director de la fundación Cabildo Verde, una organización dedicada a la conservación de la fauna y la flora de esa zona, el deterioro y las condiciones del ecosistema, ya no garantizan la presencia y supervivencia de estos animales en las ciénagas.



“Llegamos a un punto crítico en condición del estado natural en estas áreas. No se trata de lanzar juicios o conclusiones a la ligera, pero evidentemente hay factores que afectan al ecosistema. La forma de identificar el impacto sobre el medio es con estudios de calidad de agua y del ecosistema, porque si hablamos de mercurio, estoy seguro que cualquiera de las especies, no solo en la ciénaga San Silvestre, El Llanito sino en toda la cuenca del magdalena, tendría trazas de mercurio”, puntualizó Murillo.



