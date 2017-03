Alimentos en mal estado evidencian las falencias del PAE en Valledupar

El suministro de algunas frutas y panes en mal estado entre los estudiantes del Colegio Milciades Cantillo Costa de Valledupar, puso en evidencia las falencias que presenta el Programa de Alimentación Escolar en la capital del Cesar.



De acuerdo a las quejas presentadas por los padres de familia de esta institución, las raciones se vienen entregando sin el control adecuado ya que varios de los panes presentaban moho y la fruta se hallaba en estado de descomposición.

“Tenemos conocimiento que algunas de las mandarinas llegaron magulladas por el mismo peso que produce el traslado. En cuanto a los panes, sí que se evidenció que uno de ellos estaba descompuesto. Una vez que se detectó la situación se suspendió la alimentación para hacer una reposición de los mismos. Estamos pidiendo a la interventoría un informe completo respecto a lo sucedido. Si es necesario cambiar el operador lo haremos siempre y cuando sea beneficioso para el estudiantado, ya lo hicimos en el 2016 y este año no seremos inferior a ello” dijo el secretario de educación municipal, Luis Carlos Matute.



El caso del colegio Milciades Cantillo no es aislado y salieron al paso otras denuncias contra el PAE por parte de la comunidad.



“No entendemos que a algunos niños se les reparte la ración alimenticia un día por medio” se quejó un padre de familia del colegio José Antonio Galán.



Otras de las reacciones que quedan sobre el tapete, es la del señor Ricardo Torso en Patillal, corregimiento de Valledupar, quien mostró su inconformidad por la falta de cobertura del programa. “En Patillal son cerca de 250 estudiantes y apenas llegan 50 desayunos, entonces como es posible que después de hacer la cola algunos niños tienen que quedarse mirando a los demás porque para ellos no alcanzan las raciones”.



A este descontento, se suma la de un líder comunitario, quien destacó que en uno de los planteles educativos de Valledupar, parte de la ración estaba en mal estado ”en una ocasión un niño salió del aula con dolor estomacal y no alcanzó a salir del baño lo que ocasionó la burla de los otros compañeros. Al final se comprobó que la diarrea provino del mal estado del jugo a pesar de tener la fecha de vencimiento actualizada”.



El Secretario de educación destacó que hechos como estos encienden las alarmas del programa del PAE, por lo que se están realizando visitas en todos los establecimientos educativos y se han dado directrices al comité de vigilancia y control para fortalecer el seguimiento y adoptar los correctivos oportunos. Aclaró que la distribución de los alimentos se dan a través de una caracterización que hacen los rectores de los diferentes establecimientos educativos y con base en ello se hace un registro en el sistema Integrado de Matricula (Simat).



El Contralor Municipal, Omar Javier Contreras Socarras, tomó acciones de inmediato y anunció que le pondrá la lupa a este convenio.



El contrato con el operador está valorado por 12 mil millones de pesos y tiene una cobertura para 50.400 niños incluyendo a los de la zona indígena.



LUDYS OVALLE JÁCOME

Especial para EL TIEMPO

VALLEDUPAR