Consejo de Estado pide identificar a autores de falsa sentencia

Los magistrados del Consejo de Estado a quienes suplantaron en una falsa sentencia en la que se confirmaba la pérdida de investidura del alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, y que circuló por las redes sociales durante el fin de semana pasado, interpondrán una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.



En un comunicado a la opinión pública, el Consejo de Estado aclaró "que la información que ha circulado por redes sociales sobre una supuesta orden judicial proferida por esta Corporación para remover de su cargo al actual alcalde de Pereira (Risaralda), señor Juan Pablo Gallo Maya, es falsa".



Agregó, "que así las cosas, los apartes de la providencia que se han dado a conocer a los cibernautas no son ciertos y las firmas que aparecen en ese documento no corresponden a las de los magistrados del organismo".



El objetivo de la denuncia es que el ente investigador "identifique a los responsables de la señalada falsedad".



El Consejo de Estado señaló que "contrario a lo anunciado en ese documento, la Sección Primera del Consejo de Estado revocó el fallo por medio del cual el Tribunal Administrativo de Risaralda había declarado la pérdida de investidura del señor Juan Pablo Gallo Maya" y explicó que "la Sección Primera se declaró inhibida para fallar el fondo del asunto al concluir que se configuró el fenómeno de la caducidad".



Cabe recordar que el Tribunal Administrativo de Risaralda, en fallo de primera instancia, declaró la pérdida de investidura como concejal de Pereira del actual alcalde porque votó en la elección del contralor municipal, a pesar de que tenía abierto un proceso en su contra por ese ente de control.



La Procuraduría General de la Nación emitió un concepto en este caso y le pidió al Consejo de Estado confirmar​ el fallo del Tribunal.



Daniel Silva Orrego, quien interpuso la demanda, afirmó que el Consejo de Estado "aplicó una norma que fue posterior a la interposición de la demanda, lo que hizo fue pronunciarse sobre la caducidad, pero en ningún momento absolvió de responsabilidad al alcalde. Si hubiera estudiado esta última, seguramente habría confirmado la tesis del Tribunal".



Silva agregó que el alcalde fue absuelto "no por los argumentos jurídicos de sus abogados, sino por el estudio que hizo por iniciativa propia el Consejo de Estado sobre la figura de la caducidad".



Por su parte, el alcalde Gallo, quien siempre argumentó que era inocente, agradeció a quienes siempre confiaron en él. Dijo que se sentía "feliz".

PEREIRA