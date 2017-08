Magdalena, libre de minas antipersonal

17 de agosto 2017 , 06:46 a.m.

17 de agosto 2017 , 06:46 a.m.

El Ejército certificó el miércoles que el Magdalena es un territorio libre de minas antipersonal. Después de tres años de trabajo, hombres de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario lograron liberar de sospecha de contaminación por minas antipersonal a los municipios de Aracataca, Chibolo, Fundación, Zona Bananera y la zona rural del Distrito de Santa Marta.



El comandante de la Primera División del Ejército, general Jorge Navarrete, dijo que en estos municipios se liberaron 6.099.930.832 metros cuadrados de minas antipersonal. “Esto quiere decir que ya son áreas consolidadas, donde se pueden hacer inversiones extranjeras y donde se pueden llevar los proyectos productivos de los Gobiernos Nacional y local”, expresó.

Durante el proceso de desminado humanitario se investigaron 46 eventos en los que se presentaron 13 víctimas en las cinco zonas intervenidas.

Es motivo de alegría saber que no vamos a tener una víctima más en el Magdalena por las minas antipersonal FACEBOOK

TWITTER



El director territorial de la Unidad de Víctimas, Carlos Ortiz, dijo que en el país se han registrado 11.047 víctimas por minas antipersonal, de las cuales 40 son del Magdalena. “Es motivo de alegría saber que no vamos a tener una víctima más en el Magdalena por las minas antipersonal”, expresó.



Agregó que la entidad trabaja en la reparación integral de las víctimas de este flagelo, a través de la recuperación física y emocional. “La intención es que la víctima se pueda adaptar nuevamente a la sociedad y que su condición no le impida ser productivo”.



La secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Priscilla Zúñiga, dijo que el desminado en la zona rural del Distrito es un logro muy importante porque permite la reactivación del agro en la Sierra Nevada de Santa Marta. “Que los campesinos que se encuentran en la ciudad puedan retornar a sus tierras tranquilamente y volver a cultivar”.



Por su parte, el alcalde de Aracataca, Pedro Sánchez, expresó que tener un municipio libre de minas es muy positivo porque genera confianza a propios y turistas de visitar no solo el perímetro urbano, sino también la zona rural. “Nosotros tenemos más de 1.600 kilómetros de Sierra Nevada, que tenemos que mostrar. Impulsar el ecoturismo”, expresó.



PAOLA BENJUMEA BRITO

Redactora de EL TIEMPO

SANTA MARTA