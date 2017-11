Calvario de una mamá que no logra repatriar a su hijo muerto en España

Un calvario vive en Neiva (Huila) la familia de Luis Eduardo Suaza Conde, un colombiano, de 26 años, asesinado el pasado 9 de septiembre en Madrid (España).



“Llevamos 2 meses tratando de repatriar el cuerpo de mi hijo, pero las autoridades en Madrid no nos lo han entregado por diversos motivos”, afirmó Lucelida Conde, la madre de Luis Eduardo y quien trabaja como auxiliar de servicios generales en el colegio Inem Julián Mota Salas.

“Para la familia ha sido muy duro no darle sepultura en su tierra”, agregó Lucelida.



El día del asesinato, presuntamente a manos de su compañera sentimental, la madre de Luis Eduardo recibió una llamada de un noticiero de Madrid que le comunicó la terrible noticia. No lo podía creer y su dolor aumentó al saber que como autora estaba sindicada su nuera, una mujer, de 29 años, también oriunda del Huila y quien se encuentra detenida en una cárcel española.

Años atrás, la pareja se conoció en Neiva, donde sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Como no encontraron empleo decidieron partir a España en busca de mejores horizontes.



“Mi hijo me llamaba todos los días y algunas veces me comentó que las cosas no marchaban bien con su pareja, pues ella era muy celosa, tanto que ni siquiera le permitía hablar con otras mujeres”, aseguró Lucelida.



La situación empeoró y el 9 de septiembre pasado, tras un altercado en la casa de arriendo donde vivían, “ella lo atacó con un cuchillo de cocina y lo asesinó”.



Lucelida viajó a Madrid a un cotejo de ADN solicitado por las autoridades españolas y se confirmó el parentesco, pero no han dado la autorización de repatriación del cuerpo.



“Sus amigos en Madrid han sido muy especiales, me acompañaron en esa ciudad en todo lo relacionado con los trámites ante los jueces”, afirmó la mujer, quien añadió que, gracias a una colecta liderada por allegados en ese país, la familia tiene disponibles 12 millones de pesos para cubrir los gastos del traslado del cuerpo en avión.

“Solo esperamos que los jueces realicen todos los trámites de la investigación y nos entreguen el cuerpo, que ha permanecido en medicina legal de Madrid”, dijo la señora, quien le pidió a la Cancillería colombiana y al consulado “nos den una ayuda, porque somos una familia pobre que necesita orientación”.



Luis Eduardo Suaza, quien no realizó estudios profesionales, pues solo cursó un semestre de sistemas, se ganaba la vida laborando en un restaurante de Madrid, donde gozaba del aprecio de sus propietarios.



El hijo de la pareja, que tiene 3 años, es criado por Lucelida en su casa del barrio Gaitán, una zona de estratos 1 y 2 de Neiva.



“Yo solo quiero el cuerpo de mi hijo, ya es hora que me lo entreguen para que descanse en paz en la tierra donde nació”, señaló Lucelida Conde.



