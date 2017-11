A la cárcel exalcalde de Ibagué por escándalo de Juegos Nacionales

El Juzgado Quinto Penal con función de control de garantías, dictó medida de aseguramiento contra el exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez Ramírez; será recluido en la cárcel del municipio del Espinal (Tolima).



Por el escándalo de los Juegos Nacionales, el abogado de 57 años de edad, elegido alcalde en el periodo 2012-2015, es acusado de prevaricato por omisión, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. El exalcalde no se acogió a los cargos imputados por la Fiscalía.

No fue enviado a la cárcel Picaleña, de Ibagué, dado que allí permanecen más de 10 capturados y condenados por el escándalo de los Juegos Nacionales en los que la Alcaldía pagó más de 80.000 millones de pesos a los contratistas y las obras deportivas no se ejecutaron.



La audiencia pública se prolongó 12 horas en el Palacio de Justicia de Ibagué dado lo extensa que ha resultado la investigación, pero finalmente el Juzgado aceptó la petición de la Fiscalía que pidió aseguramiento intramural.



La Fiscalía investiga a Luis Hernando Rodríguez por presuntas anomalías en un contrato de 37.000 millones de pesos otorgado al consorcio Unidad Deportiva de la calle 42 cuyo representante legal era el ingeniero Jorge Alexánder Torres, llamado el 'Chatarrero', quien permanece detenido desde septiembre pasado.



La Fiscalía le imputó cargos al exalcalde por prevaricato por omisión, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.



"Luis Hernando Rodríguez vulneró los principios de responsabilidad, economía y planeación que debió operar en favor del municipio de Ibagué", afirmó la Fiscalía en la audiencia y agregó que "su conducta fue dolosa porque cohonestó con las actuaciones del abogado Orlando Arciniegas mediante el otorgamiento de contratos chaleco a contratistas sin experiencia".

Orlando Arciniegas es el abogado asesor de la Alcaldía que orquestó toda la contratación de los Juegos Nacionales y fue condenado a 36 años de prisión en la cárcel de Pereira.



La Fiscalía también señaló que el exalcalde "sabía que existían delitos y conocía los pormenores del proceso de contratación".



En 2013 la Alcaldía delegó la contratación en el Instituto Municipal de Deportes (Imdri) lo que fue rechazado por Coldeportes al considerar que se trataba de una entidad sin capacidad técnica, jurídica ni administrativa para asumir la millonaria contratación que superó los 100.000 millones de pesos.



"El exalcalde delegó la responsabilidad de los Juegos Nacionales en el Imdri, pero eso no lo exonera de su responsabilidad por acciones y omisiones", señaló la Fiscalía y aseguró que "hubo interés corrupto en el proceso de contratación".



Màs grave aún es que, pese a las alertas tempranas de Coldeportes, los medios de comunicación y la oficina de Transparencia de la Presidencia, "siguió adelante con el proceso sabiendo que las obras no se realizarían".



Finalmente señaló que el deber del exalcalde era evitar el detrimento de las finanzas del municipio pero "permitió que el ingeniero contratista, Jorge Alexànder Pérez, pagara dádivas con el dinero del anticipo de la obra".



Por este escándalo ya fue condenado a 36 años de cárcel el abogado Orlando Arciniegas Lagos, 'cerebro' de la millonaria contratación y quien recibía las coimas de manos de los contratistas. También fue condenado Carlos Heberto Àngel, gerente del Instituto Municipal de Deportes de Ibagué. Ademàs permanece detenido el ex secretario de Hacienda Oswaldo Mestre.

IBAGUÉ