Los yukpas reclaman ayuda estatal para salir del olvido social

El ejército, atravesó el cordón montañoso de la Serranía del Perijá, plena frontera entre Colombia y Venezuela.



La compuerta iba abierta, el paisaje que se avistaba desde la altura de 1.300 metros era espeso y verdoso, dejando entrever la sucesión del relieve, conformado por los 425 kilómetros de su extensión ( 115 kilómetros en La Guajira y 310 en el Cesar).

Durante una hora de vuelo, el “pecho e’ lata”, como se le conoce a la aeronave, recorrió apacible este territorio y salvaguardado por las tropas de la Décima Brigada, aterrizó en una pequeña explanada, cerca del resguardo indígena Sokorpa, jurisdicción del municipio de Becerril (centro del Cesar).



El estruendo del aparato rompió el sosiego del lugar y mantuvo embelesados a una veintena de indígenas yukpa, conformada por hombres, mujeres y niños, que con abrazos y sonrisas en el rostro, salieron efusivos al encuentro de la delegación gubernamental del Cesar, que, por primera vez, en 50 años de fundado el Departamento, llegaba a esta zona para abordar de cerca la problemática de esta comunidad y llevarles programas de salud visual y auditiva, y hasta esperanzas.



Abrazados por un incipiente sol y marcando un hito en la historia del Cesar, la comitiva departamental integrada por el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita; la primera dama del departamento, Edna María Vigna García; el alcalde de Becerril, Juan Francisco Rojas; el director de Salud Departamental, Nicolás Muhrez Muvdi, y el comandante de la Décima Brigada, brigadier Pablo Alfonso Bonilla, inició la travesía por una trocha escabrosa a lomo de mula hasta el Resguardo Iroka.



El colorido de la vegetación matizaba el camino agreste y desde lo alto de la cumbre se divisó el olvido estatal, una historia repetida entre las otras comunidades indígenas de esta sección del país.



La vegetación se fue haciendo menos densa y se vislumbró con claridad el humo que hacía parte de la ceremonia preparada por los yukpas, para la “limpia de caminos”, un rito ancestral que utilizan para alejar las energías o influencias negativas y darle la bienvenida a la comisión departamental.



El sahumerio inundó el área cercana de la escuela del Resguardo. Para completar el ritual, un indígena roció con agua y hojas de romero a los visitantes y posó sobre sus manos varios granos de maíz.



“Es para la abundancia y la prosperidad de sus vidas”, esbozó sonriente uno de los yukpas.

Atónitos con las ayudas

Muchos niños con barrigas gordas, mujeres y hombres de mediana estatura, armados con flechas fabricadas con pedazos de cuchillos, acordonaron el lugar, mientras otros observaban silenciosos desde sus humildes ranchos los suplementos alimenticios de Nestlé (empresa aliada del gobierno para mejorar las condiciones nutricionales de los niños del Cesar), frazadas y medicamentos que hacían parte de las ayudas entregadas por la Gobernación del Cesar.

“Estamos haciendo presencia como Gobierno Departamental, observando el contraste entre la riqueza natural, cultural y ancestral del pueblo yukpa. Nuestro propósito es traer soluciones en el corto y mediano plazo. Nos comprometemos con la construcción de un centro múltiple, porque lo requieren para el desarrollo de sus actividades; igualmente, vamos a revisar los paneles solares del alojamiento que construyó la Cancillería a través del Plan Frontera, y de la mano del Alcalde de Becerril buscaremos soluciones para el mejoramiento de las vías de penetración”, dijo emocionado, el gobernador Francisco Ovalle Angarita.



La comunidad de Sokorpa la integran cerca de 100 indígenas, portadores de una historia hereditaria. Durante décadas, vivieron de la pesca, la cacería, la recolección de frutos, pero hoy en día, el difícil acceso de las vías dificultan aún más las condiciones de vida.



Muchos de ellos tienen clara su tragedia ya que quedaron atrapados con la siembra de cultivos ilícitos y por los enfrentamientos de la guerrilla, y luego de los paramilitares.



“Como somos poquitos, no nos prestan atención. Anteriormente nuestro territorio no pasaba necesidades porque la tierra, nos alimentaba, hoy los suelos se encuentran destruidos. No encontramos guartinajas, el 70 por ciento de la tierra está en puro pasto por la tala de bosque. Hace 34 años estamos pidiendo ayuda al Gobierno y

no nos resuelven nada. Solicitamos programas de reforestación para evitar la escasez del agua. También saneamiento del resguardo, programas de salud y educación porque cuando los niños terminan los estudios de primaria y secundaria no hay a dónde acudir y queremos que puedan estudiar medicina o logren ser abogados”, destacó el segundo cabildo gobernador del resguardo Sokorpa, Adolfo Enrique Garcerán Fernández,



Y agrega: “El blanco dice, es que los indígenas piden tierra y no siembran, pero si lo hacemos, somos trabajadores, pero no tenemos una cerca para tapar una rosita, una alambre. Además, los cultivos que tenemos aquí ya no se producen igual, pues sembrábamos yuca, plátano, caña, ñame, malanga pero por las consecuencias de las fumigaciones por la marihuana se nos dañó el territorio”.



Cerca de Sokorpa, hay cinco asentamientos indígenas, uno de los problemas de fondo que más preocupa a la comunidad es la salud. El puesto más cercano está a unas cinco horas a pie por lo que dificulta una atención oportuna. La falta de agua potable y una dieta balanceada desencadenan estados de desnutrición y enfermedades diarreicas e insuficiencia respiratoria.



El incremento de adolescentes embarazadas aumenta paulatinamente y conllevó al Gobierno Departamental a aplicar un modelo de atención acorde con sus creencias culturales para contrarrestar las brechas sanitarias.



“Somos conscientes de la asistencia alimentaria de estas comunidades. Con el apoyo de la Alcaldía de Becerril y el operador Dusakawi, se están articulando acciones para mitigar el problema. Recientemente en coordinación con el Sena, fueron capacitados 60 indígenas como auxiliares en salud para que atiendan las emergencias y entiendan desde su saber cultural la prevención de enfermedades, enfatizándoles sobre los riesgos que suelen presentarse”, recalcó el secretario de Salud Departamental, Nicolás Muhrez.



Para que la visita no se tradujera en simple formalismo, la gobernadora del resguardo indígena de Sokorpa, Esneda Saavedra Restrepo, entregó al Gobernador del Cesar un documento, donde deja explícito las necesidades de la población.



Una de las exigencias conjugadas es la compra un predio en las afueras del municipio de Becerril, en el cual se pretende la construcción del primer pueblo indígena cultural de Sokorpa para la celebración de reuniones.



En este mismo lugar pretenden edificar un restaurante escolar y los centros de acopio, recuperación nutricional y un centro educativo para brindarles cobertura a 30 niños



“Para el logro de estos objetivos es necesario realizar los estudios topográficos y las instalaciones de agua y energía eléctrica de este predio. Es importante concertar con el resguardo de Sokorpa, el porcentaje no inferior al uno por ciento de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica de las cuencas de los ríos de la Serranía del Perijá, con el objeto de conservar los recursos hídricos”, recalcó la líder indígena.

Ludis Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar