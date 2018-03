Recon premió a los seis mejores emprendimientos sociales del país

La plataforma Recon premió anoche las seis iniciativas ganadoras de la edición 2018 del concurso de emprendimiento social más grande del país.



En la convocatoria de este año se recibieron más de 1.500 iniciativas, de las cuales 881 cumplían los requisitos. Finalmente quedaron 18 finalistas, entre las cuales se escogieron las vencedoras.

Estas iniciativas de emprendimiento social recibirán un capital semilla y se le garantizará al líder de cada una la participación en un programa de formación en transformación de valores con el Centro del Dalái Lama para la Ética y Transformación de Valores de MIT.



En educación, el ganador fue La Fontaine, en Cali, impulsado por el colegio que lleva el mismo nombre. Esta institución desarrolló una propuesta de educación con énfasis en bilingüismo, con clases personalizadas, salidas pedagógicas y desarrollo de habilidades en tecnología, ingeniería y matemática, para niños de bajos recursos en la comuna 20 de esta ciudad.



En emprendimiento, Frutichar fue la iniciativa ganadora. Desarrollado en El Charco, Nariño, desde 2013, genera opciones de empleo formal para jóvenes entre los 15 y los 26 años, con el objetivo de alejarlos del conflicto armado. La empresa compra, transforma y comercializa frutos exóticos y pulpa de proveedores campesinos de la zona.



Nebulón venció en medioambiente. Este emprendimiento nació como una solución a los problemas de desabastecimiento hídrico en algunas zonas del país. Por medio de tres paneles, Nebulón desarrolló un sistema de fácil instalación en lugares donde transforma niebla en agua potable.



En tecnología y comunicaciones, KitSmile, proyecto creado en Bogotá, diseñó el primer kit de rehabilitación en casa para niños con parálisis cerebral (que en Colombia son más de 300.000), el cual permite la rehabilitación de ellos en familias vulnerables.



El quinto ganador de la noche fue Get up and Go Colombia, en cultura de paz y derechos humanos. El proyecto busca promover el turismo en regiones afectadas por el conflicto armado con jóvenes universitarios bilingües.



A los otros dos finalistas, Chocolates Montes de María y Panadería Nuevos Horizontes, también se les otorgó un capital semilla por reconocimiento a su labor en el posconflicto.



En prácticas artísticas, culturales y deportivas, Casabe al arte, de Montería, se llevó el premio. El emprendimiento fue creado y dirigido por Ildefonso Mestra Madera, de 57 años, profesor del colegio San Isidro, ubicado en zona rural de Córdoba. Mestre enseña a niños y jóvenes el arte por medio del casabe (pan hecho con harina de yuca).



Andrés Santamaría, cofundador y director de Recon, destacó que “estas iniciativas son la evolución de las organizaciones de derechos humanos. Ninguno de ellos critica al Estado. Todos aceptan las debilidades y proponen soluciones para los problemas sociales”.



Pablo Ruiz, director en el país del Pnud, dijo que con estos emprendimientos sociales “Colombia demuestra es un ejemplo para el resto del mundo”.



Larry Sacks, director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), aliado de Recon, señaló que “todo esto ocurre porque ustedes quieren hacer realidad sus sueños. Los 18 finalistas son una muestra de esos sueños y demuestran que este país quiere pasar la página”.



Al evento de premiación también asistió Tommy Stromberg, embajador de Suecia en Colombia.

