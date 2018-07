Ahora podrá conocer los documentos del proceso de paz en La Habana

La firma de un Acuerdo Final con las Farc que condujo al tránsito a la legalidad de más de 13.000 hombres y mujeres, la entrega de casi 9.000 armas y la puesta en marcha de unas transformaciones para la consolidación de la paz son sin duda uno de los hitos más importantes de la historia reciente de Colombia.

Como en toda democracia, estos procesos de gran cambio deben ser documentados para el presente, pero, sobre todo, para las futuras generaciones.



Por esta razón y para no repetir la historia sobre la documentación de lo que se conversó y acordó con los grupos paramilitares –que hasta hoy seguimos sin conocer–, desde el mismo inicio de los acercamientos secretos con las Farc, el presidente Juan Manuel Santos asignó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz la tarea de documentar, sistematizar y preservar los documentos e insumos que se construían desde el Gobierno para impulsar las conversaciones con las Farc. Y, posteriormente, los documentos de las fases exploratoria y pública.



Como resultado de esta tarea y en un proceso que se fortaleció en el último año bajo el liderazgo del propio presidente Santos, gracias al apoyo del Gobierno de Suecia, la OIM y el Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz), el 25 de julio, el Presidente lanzó la ‘Biblioteca del proceso de paz con las Farc’.



Se trata de un compendio de 11 tomos –incluido el Acuerdo Final– que contienen todo el repaso histórico de las conversaciones que durante 7 años sostuvieron el Gobierno de Colombia y esta guerrilla.



Sin duda, un ejercicio concreto de transparencia y rendición de cuentas y, sobre todo, de voluntad política para garantizar la memoria institucional de este proceso. En suma, un aporte necesario del Gobierno Nacional para la sociedad colombiana y la comunidad internacional.

Historia de los diálogos

Esta biblioteca está compuesta por 10 tomos y una nueva edición del Acuerdo Final, que representa la documentación más completa posible del proceso de acercamientos secretos, la fase exploratoria y la fase pública de la Mesa de Conversaciones de La Habana.



Es una historia de año y medio de acercamientos secretos (septiembre del 2010 a enero del 2012), seis meses de discusión en La Habana para alcanzar un Acuerdo General (febrero a agosto del 2012) y los casi cinco años de fase pública (2012-2016).



En los tomos se encuentran los comunicados, discursos, declaraciones, actas, informes, documentos internos, fotografías y, en general, una gran cantidad de documentos que hasta la fecha no habían sido públicos o presentados de manera ordenada y clasificada como lo hace este biblioteca.



El lector encontrará los intercambios de agendas que se dieron en la fase exploratoria, donde queda claro, tal como ocurrió, que sin el desarme de las Farc no habría proceso de paz posible.



También podrá encontrar todas las actas que desde la fase secreta y durante la fase pública firmaron ambas delegaciones, donde se evidencian los acuerdos pero también todos los puntos donde no hubo coincidencia.



Es decir, evidencias concretas para desmitificar tantos imaginarios o imprecisiones de algunos que aún no logran entender que una gran parte de colombianos y buena parte del mundo valoran el fin de la guerra con las Farc como un hito de la historia reciente del hemisferio occidental.



También es una oportunidad para que los colombianos que quizás no tuvieron información o se mostraron indiferentes ante este proceso puedan leer cómo se diseñó y se discutió el Acuerdo Final con las Farc.



Los ciudadanos, los funcionarios del nuevo gobierno, las diversas organizaciones de la sociedad civil, la academia y la comunidad internacional podrán leer en esta biblioteca todos los documentos que intercambiaron ambas delegaciones para llegar a acuerdos sobre los seis puntos de la agenda: desarrollo agrario, participación política, fin de conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas e implementación, verificación y refrendación.



También hay un tomo dedicado a todas las normas (resoluciones, decretos y leyes) asociadas al proceso, y otro sobre lo que ocurrió luego de la firma del Acuerdo del Teatro Colón.



Hay detalles de las discusiones con los voceros del Sí y del No, los pormenores del proceso de ubicación de las Farc en 26 zonas y su proceso serio de dejación de armas, que contó con la verificación de la Misión de la ONU, algo inédito en cualquier proceso de paz colombiano.



El lector encontrará una relación de las iniciativas de construcción de paz llevadas a cabo por el Gobierno Nacional a lo largo y ancho del territorio colombiano, en el marco de los proyectos liderados por la Oficina del Comisionado para la Paz, en asocio con otras instituciones, diversas organizaciones de la sociedad civil y con el apoyo de la cooperación internacional.



Fueron más de 180 sesiones de pedagogía para la paz al año (entre 2015-2018), con lo que se logró llegar a más de un millón de personas a través de las múltiples herramientas presenciales y virtuales.



Todos estos documentos son también una muestra de la seriedad con la que el Gobierno y las Farc llevaron a cabo estas conversaciones, desde luego en medio de discusiones fuertes y momentos críticos.



Reflejan también cómo el Gobierno diseñó y se preparó para este proceso, no partiendo de cero, sino de las lecciones de procesos de paz del pasado, tanto de Colombia como de otras experiencias internacionales. Y son también una muestra de la dedicación y sacrificios del equipo negociador colombiano y sus asesores –muchos de los cuales viajaron más de 100 veces a La Habana para alcanzar en 51 ciclos de conversaciones este Acuerdo Final–, y desde luego del compromiso por la paz de los hombres y mujeres que trabajan y trabajaron en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.



Sin duda, la biblioteca para la paz es una herramienta única para entender la visión y alcance de estos acuerdos que aún hoy son la oportunidad más importante que tiene Colombia para seguir avanzando en la senda de la construcción de la paz y el fortalecimiento de la democracia.



Unos acuerdos que, como el propio presidente Santos lo ha dicho, no fueron perfectos pero han traído el mejor resultado inicial posible: el fin de un conflicto armado que produjo más de 270.000 muertos y más de 8 millones de víctimas y desplazados.

Reconocimiento

Desde la concepción de esta biblioteca, otro de los objetivos trazados fue el de convertirla también en un símbolo de reconocimiento para millones de colombianos que desde todas las orillas contribuyeron a lograr este Acuerdo Final, en particular las víctimas que desde el inicio de este proceso fueron su centro de gravedad y legitimidad.



Pero también es un reconocimiento a los aportes de todas las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, centros de pensamiento, cámaras de comercio, gremios, servidores públicos, autoridades locales y regionales, a nuestra Fuerza Pública y comunidades de todos los rincones de Colombia. Y, desde luego, a todos los países y organizaciones internacionales que respaldaron y siguen apoyando este proceso.



Un reconocimiento especial merecen las organizaciones de víctimas, los jóvenes, las organizaciones de mujeres y de la comunidad LGBT, que desde un principio defendieron este proceso, hicieron sus críticas para que mejorara y hoy son sin duda unos de los actores más claves para que el Estado y la sociedad sientan que sería muy costoso fallarle a la implementación del acuerdo.



La ‘Biblioteca del proceso de paz con las Farc’ es una herramienta de memoria histórica para que el mundo conozca cómo la guerra llegó a su fin en Colombia: el principal legado que el gobierno del presidente Santos le dejará a las futuras generaciones.

GERSON IVÁN ARIAS ORTIZ

DIRECTOR TEMÁTICO DE LA OFICINA DEL ATO COMISIONADO PARA LA PAZ

ESPECIAL PARA EL TIEMPO