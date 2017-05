Los derrumbes tienen en alarma al Quindío

Un derrumbe de unos 3.000 metros cúbicos que taponó durante dos días la vía que conduce del Quindío al Valle de Cauca, en el sector de Río Verde, y otro que cayó este lunes en la vía entre los municipios de Quimbaya y Montenegro y que dejó dos heridos, prendieron las alertas de las autoridades y organismos de socorro del departamento..



Las lluvias del fin de semana pasado provocaron estos derrumbes que bloquean el acceso a varias poblaciones. Según la secretaria (e) de Aguas e Infraestructura, Mary Cielo Soler, además de la tierra cayó una gran roca que hasta la tarde de lunes, el Ejército trataba de dinamitar pues no había sido posible su remoción con maquinaria.



El director de la Unidad de Gestión del Riesgo del Quindío, Fáber Mosquera, señaló que el tránsito por esta vía no se restablecerá en menos de 24 horas.



“Tenemos material rocoso por evacuar y depende del proceso de manejo de explosivos con el que se va a generar una cantidad de tierra indeterminada que no sabemos cuánto tiempo vamos a tardar en remover”.



Diego Romero, asesor jurídico y jefe operativo del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío (IDTQ), señaló que "tenemos geólogos en la parte alta examinando la montaña y la roca, y tenemos cuatro agentes del IDTQ los cuales están haciendo un cierre total de la vía en ambos sentidos, la vía estaría cerrada en su totalidad posiblemente hasta mañana (hoy)".



Las autoridades recomendaron a las personas que llegan a la capital quindiana desde Caicedonia y Sevilla (Valle) y Génova (Quindío), tomar la vía alterna por el municipio de La Tebaida, por el sector conocido como El Alambrado. “Recibimos el reporte correspondiente y esa vía está en muy buen estado", dijo Soler.



En el otro extremo del departamento, en Quimbaya también se presentó otra emergencia luego de que dos personas que se movilizaban en una motocicleta resultaron heridas tras la caída de tierra y un árbol.



El coordinador del Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Quimbaya, Anderson Alzate, informó que "una señora y un señor quedaron con golpes leves pues quedaron atrapados por el árbol y no dentro del derrumbe. Funcionarios de Invias y de la Alcaldía se encargaron de levantar el derrumbe, pero sí tenemos mucha caída de árboles entre Montenegro y Quimbaya, son árboles que se encuentran con raíces expuestas y a punto de caer".



Fáber Mosquera señaló que además de estos, se presentaron otros deslizamientos en vías secundarias y terciarias. "Vuelve a ser crítico otra vez La Nubia y Chagualá en Salento". Y comentó que en el sector urbano también se presentó otro derrumbe de menor proporción que fue removido por personal del Comité de Gestión del Riesgo del municipio.



También informó que se presentaron deslizamientos en Armenia, uno en el sector de la subestación eléctrica, un represamiento en la vereda Murillo que fue atendido por el Cuerpo de Bomberos y la Unidad de Gestión del Riesgo y además "se generaron algunos deslizamientos y hundimientos en la vía en el conjunto residencial El Cielo con una afectación de un muro de contención".



