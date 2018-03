Contribución de valorización se devolverá a los que estén al día

15 de marzo 2018 , 05:00 a.m.

La Alcaldía de Pereira estudia cómo devolver cerca de 23 mil millones de pesos que pagaron los contribuyentes luego del fallo de un juzgado que tumbó el cobro de la valorización.



El secretario de Hacienda, Carlos Maya, explicó que en su sentencia el Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira “no se refirió a la devolución de la contribución y así las cosas se están analizando los nuevos mecanismos legales que se deben interponer para proceder a la devolución”.



Maya agregó que desde su punto de vista técnico tributario, “es que en concordancia con el principio de la equidad tributaria al Municipio de Pereira le corresponde devolver los recursos a los contribuyentes que pagaron oportunamente”.



Aunque no se ha definido aún cómo y cuándo van a devolver los recursos, el funcionario tiene claro que el dinero se le devolverá a quienes se encuentren al día en la obligación de cancelar sus tributos. En el caso de los morosos se aplicará la figura de la compensación, la cual está establecida en el estatuto tributario.



Cabe recordar que el cobro de la contribución de valorización fue aprobado por el Concejo de Pereira en el 2013, para la construcción de 10 obras viales, en la administración del alcalde Enrique Vásquez.



La demanda de nulidad del acuerdo municipal que dio vía libre al cobro de la valorización fue interpuesta por el Comité de Indignados por la Valorización, liderado por los ciudadanos Carlos Crosthwaite -actual concejal-, Daniel Silva Orrego y Ricardo Mora Castaño.



El sustento de la demanda se fundamentó en que los concejales votaron de manera secreta y debieron hacerlo de forma nominal y pública, como lo establece la ley.



Silva Orrego le dijo a este medio que no obstante la decisión del Juzgado Cuarto, un abogado del alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida, “obteniendo con esto la dilación para devolver los dineros que desde diciembre de 2015 pagaron oportunamente miles de pereiranos”.



Ante esta afirmación, el Secretario de Hacienda respondió que no habrá apelación y que el apoderado legal del Municipio de Pereira, Guillermo Ruiz Quintero, desistió del proceso de apelación.



