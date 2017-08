Los carretilleros que transportan el peso de la crisis en Venezuela

En medio de la crisis que vive Venezuela, con miles de personas buscando a diario comida en suelo colombiano, 300 carretilleros de ambos países se reúnen en los alrededores del puente internacional Simón Bolívar, en el corregimiento de La Parada, para rebuscar cada día algunos miles de pesos que les permitan subsistir.



Los carretilleros se acercan a los viajeros. Ofrecen sus servicios. Muestran sus herramientas de trabajo. Las carretillas son largas, metálicas, algunas están soldadas y otras descoloridas, con bases de 30 centímetros y con unos 3 metros de soga oscura entrelazada.

José Ricardo Gómez es el carretillero escogido por un grupo de ciudadanos que se dirige a suelo venezolano. Es moreno y delgado, de una altura de 1.65 m y un peso de 60 kg, aproximadamente. Transportará hasta San Antonio, en Venezuela, cinco maletas de viaje grandes y totalmente llenas. Son casi 100 kilos en total, 40 más que su peso. ¡Será todo un esfuerzo!

“Me pagaron $5.000 y de regreso no puede hacer nada de platica porque a los colombianos no nos dejan trabajar allá. Ahora me toca ver si logro hacer otro viaje para completar por lo menos los $10.000 y ya irme pa’ la casa”, cuenta José Ricardo a su regreso, tras un trayecto en el que gastó 30 minutos.



Está fatigado, pero no solo por toda la energía física que gastó. Su cansancio también se debe a que el trabajo ha disminuido. Los seis viajes que concretaba hace algún tiempo, cobrando $20.000 por cada uno, son cosa del pasado.



Hay semanas buenas y hay semanas malas, cuenta, pero la cuestión ahora no es el movimiento como tal por la frontera, sino que algunos colegas venezolanos manejan tarifas más bajas.

José Ricardo (gorra blanca, izq.) lleva un año y medio trabajando como carretillero. Foto: Carlos Ortega/EL TIEMPO

“Aquí a Colombia los venezolanos vienen y regalan el trabajo. A uno de colombiano eso no le sirve, porque nosotros ganamos en pesos y gastamos en pesos. Ellos trabajan, después hacen la conversión y solo $5.000 son como 15.000 bolívares, y eso es mucha plata para ellos”, afirma.



José Ricardo tiene 21 años y hace uno y medio es carretillero. Llegó a ese oficio por la misma razón que en este momento pasa algunas dificultades: “A mí me tocó meterme en esto porque no encontraba otro puesto. Los venezolanos cobran poquito y eso nos afecta a nosotros”.



“Muchas veces toca rogarle a los viajeros para transportarles las cosas que llevan, además hay muchos carretilleros: aquí somos como 300. Si salen dos viajes al día es bendito, y eso que estoy desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. de domingo”, complementó.

Eso sí, no juzga a los extranjeros. Los entiende. Dice que muchos ni pueden salir de su país porque les sale más caro. Narra, además, que en el municipio venezolano de Puerto Cabello vive un cuñado suyo y que allá les toca “robar para poder comer: esperan que llegue el camión de plátano y lo asaltan, para llevar algo de alimento a las casas”.

“Quienes vienen a Colombia compran productos de la canasta básica, como azúcar y harina, a veces ropa, pero les sale caro y no se pueden dar ese lujo. Los viajeros cuentan que la gente llega flaquita a nuestro país y se va gorda, que por allá es jodido y hay mucho robo, pero la gente roba por necesidad, porque no tienen”, finalizó.



CAMILO HERNÁNDEZ M.

Redactor Nación

EL TIEMPO