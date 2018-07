Denuncian que Bomberos de Armenia están en emergencia

Uno de los organismos de socorro más importantes de la capital del Quindío estaría atravesando por toda una emergencia. Se trata del Cuerpo de Bomberos de Armenia y las denuncias más graves provienen de las veedurías municipales e incluso de los mismos bomberos.

De hecho, los señalamientos han causado tanta polémica que en los últimos días se realizó un debate en el Concejo Municipal de Armenia para conocer el estado real de la situación.



En medio de este panorama, una de las denuncias más serias es la de un presunto desvío de recursos. Según las veedurías, en el Cuerpo de Bomberos de Armenia no se ha invertido la totalidad de los dineros recaudados a través de la sobretasa bomberil, que entre los años 2012 y 2017 habrían sido de unos 18 mil millones de pesos, de acuerdo a lo que afirmó el veedor Benhur Martínez Zapata.



Esta sobretasa se creó en la ciudad desde 2012 a través del acuerdo 017 del Concejo municipal y busca financiar la labor de este organismo.



“En la investigación de la Red de Veedurías encontramos que no se ha invertido en el Cuerpo de Bomberos de Armenia ni la cuarta parte de esos dineros, entonces nos preguntamos ¿Para dónde se están yendo esos dineros?”, reclamó Martínez.



Y reveló que “encontramos que hay una desviación de dineros, y lo digo por las investigaciones y los documentos oficiales que poseemos. Además, cuando le preguntamos al señor tesorero de Armenia por esos dineros, nos manifestó que estos son empleados en gastos de inversión a terceros”.



Para el exdirector de la Defensa Civil en Quindío y presidente de la Veeduría Ciudadana para la Gestión del Riesgo de Desastre, Alberto Rosas, también hay muchas dudas sobre el recaudo de la sobretasa bomberil y se pregunta si realmente se está usando para lo que fue planteado en el acuerdo 017 o si se está invirtiendo otras actividades que no corresponden. “Esa es una preocupación latente. Nosotros sabemos de las dificultades que tiene nuestra ciudad en torno a los desastres sísmicos y volcánicos que podrían presentarse”.

'Es que no pagan el Predial'​

La secretaria de Gobierno de Armenia, Gloria García García señaló que “si la gente no paga el dinero de la sobretasa (bomberil), me toca reducir presupuesto”. Según explicó la funcionaria, la sobretasa bomberil ‘vive’ del Impuesto Predial (está incluido en este cobro) “y si baja el recaudo pues también baja la sobretasa, sino la recogemos no hay inversión. Se estableció desde una administración pasada que todo lo que tiene qué ver con el Cuerpo de Bomberos Oficial debe salir de esa sobretasa, de los 3 o 4 mil millones (de presupuesto anual) debe salir todo: trajes, nómina, honorarios, arreglos o mejoras de las estaciones, servicios públicos y no alcanza. Ellos mismos me pasan las especificaciones técnicas de lo que necesitan y de acuerdo a eso invierto”.



Señaló que por ejemplo los trajes de protección cuestan 13 millones de pesos cada uno y que se tienen 30.



El secretario de Hacienda, Albeiro Torres, dice que “la situación es muy difícil y que no habría otro recurso para ayudar al Cuerpo de Bomberos”.



No obstante, para el concejal Gersón Obed Peña, quien citó al debate sobre la situación de los bomberos, se podrían dar mejores manejos al presupuesto. Afirmó que para la vigencia de 2018, el presupuesto era de 3.200 millones de pesos pero “hay una cartera por recuperar de vigencias anteriores, y estaban pendientes 644 millones de pesos y adicional a eso se tienen unos recursos del balance que entran a sumar y nos da un total de 5.817 millones de pesos”.



Dijo que aunque solo fueran 3.200 millones de pesos “estoy seguro que se le podrían dar mejores manejos. Tengo denuncias de estaciones de bomberos que están prácticamente deterioradas por el tiempo”.

Más denuncias

Algunos veedores también han señalado que la cantidad de bomberos que hay en la ciudad es insuficiente para asumir una emergencia de grandes proporciones. Actualmente hay 20 bomberos de planta y unos 80 bomberos contratistas, para enfrentar emergencias en una ciudad de casi 300 mil habitantes y que está ubicada en una zona de alto grado de sismicidad.



A inicios de este mes se presentó un incendio en el barrio Ciudad Armenia, al sur de la capital quindiana, que dejó cuatro viviendas consumidas por las llamas y que a su vez también develó la emergencia que atraviesa este organismo de socorro en la ciudad.



El sargento del Cuerpo Oficial de Bomberos, Juan Diego Herrera, contó en una cadena radial local que gracias a la Policía no fueron agredidos por la comunidad que intentó usar las máquinas de los bomberos pues había pasado mucho tiempo entre el inicio del incendio y la llegada de los bomberos desde la sede principal al norte de Armenia.



“La gente estaba alterada porque fueron a la Estación Sinaí y no encontraron vehículos de emergencia ni personal para la respuesta primaria del evento, allá hay tres unidades que se encuentran cuidando la estación porque no tenemos conductores para operar los vehículos, que se hubieran demorado solo un minuto llegando hasta la zona del incendio. No podemos esconder la verdad, el personal no ha sido contratado”.



El veedor Alejandro Muñoz aseguró que ante una emergencia y por la falta de apoyo económico, ni el Cuerpo de Bomberos Voluntarios puede atender la situación pues aunque hay equipos modernos, “pasa lo mismo que en Bomberos Oficiales, no los pueden mover porque no tiene el seguro respectivo, se están deteriorando siendo nuevo. También hay otros equipos viejos que no pueden salir a prestar servicio porque podrían ser una bomba de tiempo para los bomberos”.