Los Ángeles, 68 años de educación integral

05 de mayo 2017 , 09:48 a.m.

Tras sus 68 años de trayectoria, la fundación colegio Los Ángeles trabaja en mantener su enfoque académico, que es la investigación desde los primeros grados. Pero además brinda una educación personalizada y enfocada en potenciar los valores, según explicó la rectora Diana Lucía Ballesteros Aristizábal.



Aunque inicialmente comenzó como un colegio exclusivamente para estudiantes de preescolar luego de ser fundado por Alicia López Arias, actualmente cuenta con estudiantes desde preescolar hasta undécimo.



Recientemente, en abril pasado, el plantel cumplió 68 años de trabajo educativo en la capital quindiana y su actual rectora destaca la exigencia académica que se tiene con los estudiantes pero al mismo tiempo la búsqueda de “niños felices, creativos, contentos con su proyecto de vida, que sepan enfrentarse a su vida y que sepan para dónde van y qué quieren hacer”, dijo la rectora.



Este año, el colegio le ha apostado a que los estudiantes de noveno, décimo y undécimo, intensifiquen las clases de tecnología, informática y física como lo afirmó el docente Juan José Vanegas. “Trabajamos en sinergia, y la física no se queda en lo teórico sino que se lleva a la práctica, eso ayuda a que la formación sea más integral y le ayuda a los estudiantes a ver la realidad de la teoría”.



El docente de informática, Juan Diego Palacio, contó que a los estudiantes se les enseñan enfoques básicos, lo cual les permite manejar “la transversalidad de la tecnología en todas las áreas, además aquí aplicamos el ‘aprender haciendo’ o ‘saber hacer’ que permite desarrollar proyectos entre varias áreas conjuntamente como con la informática y la física”.



El 26 de mayo se va a realizar la feria aeroespacial en la institución y “es la primera vez que se lleva a cabo pero el objetivo es institucionalizarla para que se haga cada año, en el segundo periodo”, dijo Palacio. “La idea es que todos participen, sobre todo secundaria. También trabajamos en proyectos individuales, la tercera semana de mayo tenemos la feria termodinámica con los estudiantes de undécimo. No estamos dejando de lado la feria de la ciencia porque esa se trabaja también a nivel departamental”, manifestó Vanegas.



Por su parte, Miguel Madrigal, quien lleva más de 10 años estudiando en Los Ángeles comentó que “siempre hemos estado felices de lo que el colegio nos ha ofrecido, a medida que pasa el tiempo cambian algunas cosas pero el colegio siempre se ha enfocado en lo mismo, en educarnos con valores y en hacernos seres humanos de bien”.



Y el estudiante Oscar Iván Sáenz que cursa grado décimo señaló que “los profesores son muy buenos y nos ayudan a alcanzar las metas establecidas”.



Enfoque en los valores



Los estudiantes del colegio han sido formados, según la psicorientadora del colegio, Claudia Patricia Gómez Arias, en un aspecto fundamental de la vida, “el respeto por la diferencia, desde ahí parte el verdadero humanismo”.



Gómez explicó que en la institución se respetan los procesos de aprendizaje de cada estudiante, desde los más chicos hasta los más grandes. “Todos tienen ritmos de aprendizaje diferente. Como la educación aquí es personalizada eso nos facilita seguir los ritmos de aprendizaje de cada uno”.



Y señaló que en Los Ángeles se busca el desarrollo íntegro de los niños, “en todas sus áreas: emocional, cognitiva, social, personal, familiar, entre otras. Por el número de niños que tenemos se nos facilita mucho hacer seguimiento de estos procesos”.



Otro de los proyectos que se trabajan en el colegio es sobre la inclusión educativa para niños que tienen necesidades educativas especiales. “Los niños que tienen alguna dificultad cognitiva son incluidos en el sistema educativo del colegio. Es un proyecto muy bonito porque se le abre la posibilidad a niños que de pronto han sido rechazados en otros colegios”.



Día de la madre



Los estudiantes del colegio están de celebración por cuenta del Día de Madre que será conmemorado este viernes. Danza, teatro, música, rifas y más, hacen parte de la programación para homenajear a las mamás. “El colegio siempre busca integrar la familia”, dijo la rectora.

La rectora Diana Lucía Ballesteros Aristizábal contó que el colegio siempre busca integrar la familia. Foto: Alexis Múnera



El deporte, una actividad clave



Al finalizar la jornada académica, a las 2:00 de la tarde, los estudiantes pueden asistir a semilleros deportivos y artísticos donde se incentivan estas prácticas. “Del colegio han salido deportistas. El año pasado se graduó la bolichera María Camila Restrepo. Nosotros apoyamos mucho el deporte, tenemos estudiantes en la Selección de fútbol Quindío y Selección Tolima”, dijo la rectora.

El colegio cuenta con zonas verdes, canchas deportivas, senderos ecológicos, jardines y zonas de juegos infantiles. Foto: Alexis Múnera

Una de las estudiantes que practica un deporte es Valeria Castro Echeverry, que actualmente cursa grado 11 y llegó al colegio hace unos seis años. “A través de los años se ha visto el avance en la parte académica, que es primordial para cada estudiante. El colegio tiene un énfasis en la investigación y eso es muy bueno para cuando ingresemos a la universidad. Aquí hacen que los estudiantes nos interesemos por querer estudiar y siempre nos apoyan en el deporte”.



El colegio cuenta con zonas verdes, canchas deportivas, senderos ecológicos, jardines y zonas de juegos infantiles y de esparcimiento para los estudiantes. “Es como un oasis, es el único colegio que está en la ciudad y tiene una zona campestre”, comentó la rectora.

Despertar el interés de los estudiantes por la investigación es uno de los propósitos del colegio. Foto: Alexis Múnera

Incluso los más pequeños investigan



Despertar el interés de los estudiantes por aprender es uno de los propósitos del colegio Los Ángeles, así lo enfatizó el coordinador académico y disciplinario, Waldir Hanrryr Gómez, quien explicó que no se trata de traspasar conocimientos sino “generar un aprendizaje autónomo, reflexivo y crítico en los estudiantes, esto nos ha permitido que nuestros chicos asuman retos a nivel educativo”.



Señaló que en los últimos años, el colegio ha estado entre los mejores de la región además se aumentaron las clases de inglés y las competencias matemáticas y lectoras. “También somos un colegio que investiga avalado por el Ministerio de Educación, los chicos hacen investigación desde transición hasta undécimo”.



En los primeros grados se realiza una descripción y observación y en noveno se elabora preproyecto, en décimo anteproyecto y en undécimo es el proyecto final. En esta presentación final participan jurados de las Universidades del Quindío y del Valle.

En el colegio, la investigación se inicia desde transición y termina en undécimo. Foto: Alexis Múnera

“En 2015 nos trajimos el primer puesto de la Universidad del Valle con un proyecto sobre el calcio en el pollo, la estudiante hizo la investigación y crió los pollos en su penthouse, fue como participante y la universidad le hizo un reconocimiento y le ofreció una beca, ella se inspiró a través de la investigación porque a nivel académico no era la mejor”, contó el coordinador.



Este es según las directivas, un plus con el que cuenta el colegio, formar estudiantes que aunque inicialmente no se destaquen académicamente, luego puedan “encontrar su potencialidad en diversos campos como el investigativo”.



