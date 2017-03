Debate por globo espacial que tiene asustados a campesinos en Tolima

14 de marzo 2017 , 10:56 a.m.

Los habitantes de la vereda Luisa García, en el municipio de San Luis, en Tolima, ya no pueden vivir tranquilos.

Desde el pasado domingo, cuando un artefacto tecnológico que se mueve en el espacio para llevar la señal de internet a zonas rurales cayó en uno de los cerros que rodean esta apartada zona campesina, los moradores del sector creen que caerán más y esta vez podría ser trágico.



“Ese aparato extraño nos cayó del cielo, descendió abruptamente a tierra y gracias a Dios fue en una zona despoblada, pues se trata de una caja muy pesada y con antenas por todos lados”, afirmaron campesinos de San Luis y agregaron que como tenía bombillos por todos lados, “pensamos que podría explotar por lo que nadie se le acercó”.



El coronel Juan Carlos Esguerra, comandante de la Policía de Tolima, señaló tras una revisión y consultas con expertos, que se trata de un avanzado equipo tecnológico de comunicaciones.



“El aparato corresponde al Loon Project, de la empresa Google, y consiste en una red de globos que viajan sobre la estratosfera”, aseguró el coronel y agregó que el objetivo de ese proyecto es llevar internet a las zonas rurales remotas del mundo.



“Un globo hace flotar el aparato que puede proporcionar conectividad en un área terrestre de 40 kilómetros de diámetro y su diseño es para permanecer más de 100 días en la estratosfera antes de hacer un descenso controlado”, señalo el alto oficial y agregó que cuando está listo para ser retirado del servicio, el gas de elevación se libera y el paracaídas se activa automáticamente para una caída controlada.



Pero desde que se recuperó este objeto, se ha registrado una discusión entre las autoridades y los dueños, pues mientras unos dicen que dieron aviso a las autoridades, otros dicen que nunca se conocieron detalles de este descenso.



¿Qué es el Loon Project?

Loon es un proyecto de conectividad que mediante una serie de globos que viajan por la estratósfera busca proveer de internet a las zonas rurales o remotas en las que no hay acceso a la Red. También se ha contemplado como una solución para conectar regiones que se encuentren incomunicadas por cuenta de catástrofes naturales.



Los globos flotan en la estratósfera y superan dos veces la altura de vuelo de los aviones comerciales. Dependiendo del lugar en el que se deban ubicar, los globos ascienden o descienden buscando las capas de viento que soplen en la dirección correcta y que los lleven a su destino.



Este posicionamiento "inteligente" se logra mediante algoritmos de software que permiten determinar a dónde deben dirigirse los globos.



Ya en posición, los globos hacen uso del espectro de las empresas de telefonía social del proyecto y permiten que los usuarios en tierra se conecten a internet.



Latinoamérica ha sido el principal laboratorio de pruebas del proyecto, el cual se desarrolla en asocio con empresas de telecomunicaciones alrededor del mundo.



Estos globos, que vuelan a 20 kilómetros de altura, pueden cubrir zonas de hasta 40 kilómetros con una señal LTE 4G de 10 megabits por segundo.



Sin embargo, ya otros países del continente americano han tenido algunas experiencias similares a las que vivieron los campesinos de San Luis en lo que va del 2017.



El 22 de febrero de este año cayó un globo del proyecto Loon en la provincia de Córdoba, en Argentina, generando sorpresa en la zona de Calamuchita. En aquel momento, Google Argentina informó al portal 'La Voz' que los globos no “caían”, sino que eran descendidos con la previa autorización de las autoridades aeroespaciales, cuando los artefactos ya habían cumplido su vida útil.



En Panamá, un artefacto cayó el domingo 8 de enero sobre la zona boscosa de una comunidad indígena del Caribe de Panamá, donde causó sorpresa y confusión entre los nativos. Posteriormente, los guardaparques trasladaron el equipo a instalaciones del Ministerio de Ambiente.



En Uruguay, dos globos del proyecto Loon cayeron en las regiones Treinta y Tres y Mariscala, el 8 y 10 de enero. En aquel momento, X, el laboratorio de investigación de Alphabet (empresa matriz de Google), comentó que el aterrizaje de los artefactos había sido planificado.



México, Chile y Estados Unidos también registraron este tipo de incidentes desde el 2014. La empresa siempre señala que los descensos son coordinados con las autoridades.

Piden explicaciones

No obstante, el coronel Esguerra señala que nadie se dirigió a las autoridades de este municipio para controlar dicho descenso. "A nosotros no nos dijeron que ese aparato descendería en territorio tolimense, no lo sabíamos", señaló.



El abogado Nicolás Ricardo Espinosa, asesor de la Alcaldía de San Luis, le pidió una explicación a la empresa dueña del aparato tecnológico.



"A Google o a la empresa que maneja esos programas les solicitamos expliquen a la comunidad qué sucedió, pues aquí en San Luis hasta ahora nadie sabe de dónde provino ese aparato ni cuáles son sus funciones", afirmó el asesor.



"Seguramente nos van a decir que es manejado satelitalmente, pero quién nos garantiza que, al caer, no puede causar un accidente en la comunidad, ya que se trata de una máquina pesada y provista de antenas", dijo el abogado y se preguntó ¿quién controla ese aparato y por qué cayó en nuestro municipio?



"Aquí la gente sigue muy preocupada, con los ojos puestos en el cielo pensando que las cosas pudieron ser peores", señaló.



El piloto Julián Pinzón, director de seguridad de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, asegura que este proyecto no está regulado en el país y que si no se da un reporte preciso sobre esta actividad, podría causar un accidente.



"Como ese proyecto no está regulado, no nos advierten ni las coordenadas de donde son lanzados o desde dónde descenderán. Es diferente con los globos meteorológicos, porque de ellos sí nos llegan las notificaciones diarias de su posible ubicación", asegura.



Los globos metereológicos que lanza el Ideam son utilizados para realizar verificaciones climatológicas, por lo cual se tiene un reporte detallado de su ubicación y hora de descenso.



Estos globos, por la altura a la que son lanzados, no afectarían la aviación comercial, porque ellos son ubicados en la estratosfera, y los aviones comerciales transitan por la troposfera.



"Si Google no les informa a las autoridades aéreas el día, hora y coordenadas en las que vayan a elevar o descender los globos, existe la posibilidad de que pueda ocurrir un accidente. El artefacto no dañaría la estructura del avión, pero existe el riesgo de que el objeto se incruste en una turbina de la nave e imposibilite el buen funcionamiento de los motores. Al final creo que la empresa tendrá que regular el proyecto en cada país en el que participe por el posible riesgo que implica", precisó Pinzón.



Por su parte, Alberto Arebalos, vicepresidente de MileniumGroup Inc., una de las tres empresas que hacen parte de este proyecto, asegura que sí se realizó el debido proceso de información a las autoridades.



"Podemos confirmar que se trató de un globo del Proyecto Loon. Es nuestro objetivo que con el Proyecto Loon podamos traer acceso a Internet a regiones rurales, remotas y con acceso limitado a servicio en todo el mundo. Después de un vuelo rutinario de prueba e investigación, coordinamos con las autoridades locales de control de tráfico para realizar un descenso lento y seguro del globo en una zona remota en las afueras de Guamo. Un equipo entrenado en procesos de recuperación está en camino para recuperar el globo y traerlo a nuestros laboratorios en California para que nuestros ingenieros puedan analizar los datos del vuelo. Apreciamos la hospitalidad y apoyo de la comunidad local”, afirmó.



Por ahora, el aparato permanece bajo custodia de la Policía del municipio, a la espera de que alguien lo reclame y pueda dar un poco de tranquilidad a la comunidad, que desde este domingo no deja de mirar al cielo con la zozobra de que algo peor pueda ocurrir.



