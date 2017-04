Esto es lo que Mocoa necesita de los colombianos

04 de abril 2017 , 12:55 a.m.

04 de abril 2017 , 12:55 a.m.

El presidente Juan Manuel Santos entregó en la noche del lunes un nuevo balance de la situación en Mocoa y las acciones que se están implementando para mitigar los efectos de las crisis.



(Le puede interesar: Santos declara emergencia económica, social y ecológica para Mocoa)

Informó que las cerca de 2.700 personas que resultaron damnificadas ya fueron instaladas en cinco refugios temporales con sus servicios.



En materia de salud, Santos indicó que, además de la atención de los heridos, se iniciará una fase de prevención y salud pública.



Además: Antioquia, Santander y Risaralda, en alerta ante posibles inundaciones)



A partir de hoy se empezará una jornada de vacunación de hepatitis, varicela y antirrábica.



Además, se ofrecerá un subsidio para aquellas familias que quieran trasladarse a otras partes del país.



A partir de ahora no solo se recibirán ayudas en dinero sino también en especie.



(También: Así puede ayudar a los damnificados de la avalancha en Mocoa)

Lo más urgente

Varios

El presidente Santos dijo que dentro de lo que se requiere con carácter urgente están pañales para niños, frazadas, útiles de aseo, kits de cocina y ropa nueva para niños y adultos.



También dijo que los afectados por la avalancha requieren colchonetas.



Alimentos

El jefe de Estado fue claro anoche desde Mocoa y anunció que en materia de alimentos para los afectados, lo que se requiere principalmente es comida no perecedera (que no requiera refrigeración), como aceite, granos, panela y enlatados.



Medicamentos

El presidente Santos les pidió a los colombianos de a pie que no envíen medicamentos, pues se han dado casos en los que llegan vencidos. Por eso solicitó que estas donaciones únicamente las hagan los proveedores originales.



A dónde llevar

El Jefe de Estado dijo que solo habrá cuatro entidades que se encargarán de recibir la ayuda en especie de los colombianos: las sedes de la Cruz Roja, la Defensa Civil, las del Instituto de Bienestar Familiar y los puestos militares.



EL TIEMPO