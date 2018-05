27 municipios de Santander declaran la calamidad por fuertes lluvias

Un reporte entregado por la Oficina de Gestión del Riesgo en Santander indicó que 16 municipios del departamento fueron declarados en calamidad pública por la ola invernal que actualmente afronta la región donde fue decretada la alerta roja.

Estas poblaciones se suman a otras 11 localidades que desde el año anterior se encuentran bajo este estado de emergencia por cuenta del fenómeno climático que ha generado daños en viviendas, vías y acueductos.

“La situación en Santander por esta temporada de lluvias tiene a 16 municipios en declaratoria de calamidad pública por las diferentes afectaciones y otros 11 que venían de la temporada anterior que también se han venido atendiendo, para un total de 27 municipios ”, indicó Ramón Ramírez, director de la oficina.



Aunque las contingencias no han ocasionado hechos que lamentar en el departamento, en municipios como Enciso, a 168 kilómetros de Bucaramanga, la situación de emergencia se ha tornado compleja.



En esa población, al parecer, una falla geológica atizada por las fuertes precipitaciones generó un fenómeno de remoción en masa que obligó la evacuación de 15 familias en la vereda Cortaderas y se destruyó la vía hacia Carcasí.



Ayer, el gobernador de Santander, Didier Tavera, en compañía de Eduardo Castro, geólogo del Servicio Geológico Colombiano, visitó la zona donde se hará un diagnóstico sobre la remoción de masa que registra la zona y definir la intervención.



El mandatario departamental señaló que por las condiciones geográficas propias del departamento, que tiene un extenso sistema de montañas, es sensible a sufrir afectaciones por las temporadas de lluvias. Solo dos municipios de la región, Barrancabermeja y Puerto Wilches tienen suelo plano.



“No tenemos pérdidas humanas, esa ha sido la constante en la gestión del riesgo en cada uno de los municipios. Se va a hacer una evaluación por parte del Servicio Geológico que nos diga a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo en Enciso (…) esto es una remoción alta, no es cualquier deslizamiento”, dijo Tavera.



De acuerdo con un cálculo inicial, en la zona se ha producido un deslizamiento de más de 375.000 metros cúbicos de tierra.



Entre tanto, en horas de la noche de ayer, en el municipio de San Andrés, ubicado al oriente del departamento, cerca de 5 familias perdieron sus viviendas por el desbordamiento de la quebrada La Llorona, la cual atraviesa el casco urbano de esa jurisdicción.



“Afortunadamente no se presentan víctimas humanas ni ningún lesionado. El desbordamiento se presentó en horas de la noche y la madrugada. Esta quebrada es la que recoge el 90 por ciento de las aguas lluvias de aquí y San Andrés no cuenta con un alcantarillado pluvial para recoger todas las aguas y esta es la forma como nos estamos afectando”, indicó Julián Mauricio Pedraza Santamaría, alcalde de ese municipio.



En días pasados, el municipio de San Vicente de Chucurí presentó una fuerte lluvia de 189 milímetros en tres horas (la máxima en 10 años) que provocó la creciente de cuatro quebradas y la evacuación de 400 familias.



De acuerdo con reportes del Ideam, la temporada invernal se extenderá hasta mitad de junio y, se prevé que mayo será el mes con mayor intensidad en las precipitaciones.



BUCARAMANGA