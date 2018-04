Llaman al Gobierno y a la Cidh a proteger a líderes tras asesinatos

Durante la celebración de Semana Santa, tres líderes sociales fueron asesinados en el país. Dos casos se presentaron en el Cauca, el Viernes Santo pasado, y uno más se registró en el Meta, el Jueves Santo.

Los municipios caucanos de Rosas y Corinto fueron los escenarios de dos de los tres homicidios.



Belisario Benavides Ordóñez, quien era reconocido por liderar procesos sociales y ser defensor de los derechos humanos en Rosas, fue baleado cuando salía de su casa en compañía de su hijo, de 3 años, y su sobrino, de 12.



Desconocidos que se movilizaban en motocicletas lo abordaron y le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte inmediata.



La víctima era integrante de la Mesa de Víctimas del municipio de Rosas, a donde había llegado hacía cinco años como desplazado por la violencia.

El alcalde del municipio, Jesús Eduardo Díaz, lamentó lo sucedido y explicó que “lo más preocupante es que deja a su esposa y a tres hijos: uno de 14, otro de 7 y el último de 3 años, quien fue el que presenció el asesinato”.



Benavides, de 35 años, era conocido por estar al frente de los procesos de víctimas en su región.



El segundo caso en territorio caucano se presentó en Corinto.



Héctor Janer Latín se desplazaba en su motocicleta, hacia el sector de El Guanábano, cuando fue interceptado por desconocidos, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.



Según la denuncia hecha por los habitantes de la zona, luego de cometido el crimen, los delincuentes procedieron a hurtar el vehículo y dejaron al líder solo con sus documentos y su teléfono celular.



Latín se desempeñaba como comunero en Corinto y adelantaba procesos de integración con la comunidad. Además, pertenecía a la comunidad de López Adentro y Huellas.



Los dos hechos generaron rechazo en el departamento. Diferentes sectores sociales pidieron que se adelanten las respectivas investigaciones para dar con el paradero de los sicarios.



También hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se proteja a los defensores de los derechos humanos.

La víctima en el Meta

Como María Magdalena Cruz Rojas fue identificada la líder comunal asesinada el pasado jueves en la vereda Brisas de Itaviare, inspección de Rincón del Indio, en el municipio de Mapiripán, Meta.



Las primeras hipótesis apuntan a que disidencias de las Farc estarían detrás del homicidio, aunque se investiga presencia del Eln en la zona.



El comandante de Policía Meta, coronel Nicolás Zapata, dijo que dos sujetos llegaron hasta la casa de la líder comunal, aparentemente con armas largas, entablaron diálogo con la mujer y luego la asesinaron.



Ante esto, la Confederación Nacional de Acción Comunal (Cnac) solicitó al Gobierno Nacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) medidas cautelares que permitan la protección de los líderes sociales en Colombia.



Jaime Gutiérrez Ospina, asesor de la Cnac, aseguró que en varios sectores del Meta “merodean, actúan y se mueven los grupos residuales de las famosas disidencias de las Farc”, y advirtió que “los líderes tienen miedo de hablar por la presencia de este grupo armado, que les está diciendo que no erradiquen la coca, so pena de que los asesinen”.



La Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal denunció que este asesinato se suma al del octogenario líder comunal Israel Fajardo, el martes 27 de marzo en la vereda La Palma, en La Macarena.



No obstante, el secretario de Gobierno del Meta, Gerardo León Mancera, señaló que la información que le entregó el alcalde de La Macarena es que don Israel Fajardo estaba manipulando un arma que se activó accidentalmente, una bala lo hirió y falleció.



Diferentes sectores que agrupan a líderes comunales y de cultivos en la zona denunciaron una persecución.



Desde la Confederación Nacional de Acción Comunal se manifestó que en el Meta hay otros 10 líderes sociales amenazados en los municipios de La Macarena, Acacías y Puerto Gaitán.



VILLAVICENCIO Y POPAYÁN