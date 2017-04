A liquidación, parque acuático inaugurado hace 2 años en Santander

Los vecinos del parque temático Acualago, en Floridablanca (Santander), temen que el lugar que se visionó como un foco de turismo se convierta en un foco de enfermedades en la zona, por las aguas que se encuentran estancadas en las piscinas del complejo, que cerró recientemente sus puertas, con solo dos años de haber sido inaugurado, y que entra en liquidación.

El sitio con 15 atracciones distribuidas en las 5,6 hectáreas, que tuvo una inversión de 33.000 millones de pesos, entre recursos privados y públicos, se ahogó en sus deudas.



La crisis financiera de la Corporación Acualago, que tocó fondo por un crédito de 15.000 millones y por la reducción de los visitantes, dio al traste con las proyecciones que se tenían de la iniciativa, que se gestó dentro de la línea de Santander de convertirse en un polo turístico.



Hermann Alfonzo Villarreal, exdirector ejecutivo de la Corporación, explicó que los compromisos adquiridos luego de que el presupuesto inicial para la construcción pasara de 14.000 a más de 30.000 millones de pesos llevó a una situación negativa que hizo, finalmente, que se detuviera la operación del parque.



Añadió que los 15.000 millones necesarios para completar la obra se adquirieron mediante créditos bancarios, comprometiendo los reducidos ingresos del complejo, que básicamente dependían del flujo de visitantes.



Un comparativo entregado por las administraciones del parque muestra que mientras el 2 de enero del 2016 entraron 2.500 personas, en la misma fecha de este año apenas ingresaron 300. La reducción de visitantes, entre otras razones, estaría relacionada con el alto costo de la tarifa de ingreso, cuyo valor era de 15.000 pesos entre semana y 22.000 pesos los fines de semana.



“Se nos dijo que ingresarían al año 320.000 personas, pero el flujo de visitantes no fue el esperado. Entregué los locales que tenía en arriendo porque no generaban rentabilidad”, dijo uno de los diez concesionarios que tenía Acualago.



El exdirector de la Corporación aseguró también que si bien el proyecto lo lideró el sector privado, se buscó un acercamiento con el sector público, la Gobernación y las alcaldías de Bucaramanga y Floridablanca, con las que se hicieron compromisos, que no se cumplieron. El departamento, en cabeza del exgobernador Richard Aguilar, aportó los 6.500 millones de pesos para el arranque y la operación de las atracciones; la Alcaldía de Bucaramanga nunca entregó los 1.000 millones a que se comprometió y la de Floridablanca no asignó partidas.



Entre tanto, el contralor de Santander, Diego Frank Ariza, dijo que durante una auditoría desarrollada en noviembre del 2016 se había evidenciado que en el 2015, tras un año de funcionamiento, Acualago ya tenía pasivos superiores a los 20.000 millones de pesos.



“El parque nace con unas obligaciones y un desequilibrio financiero. Pese a que se recibían alrededor de 500 millones de pesos mensuales, vía tarifa por entradas, además de pagar empleados y gastos operativos, tienen que asumir un costo muy alto por el pago de créditos”, precisó.



No obstante esta situación, líderes gremiales consideran que no se puede hablar de crisis del turismo. “Que haya un impasse en el funcionamiento del Acualago o que estén revisando Panachi, no tiene por qué afectar la dinámica del turismo en Santander”, aseguró Marlio Gómez, director ejecutivo regional de Cotelco.



Entre tanto, en medio del escándalo por posibles irregularidades en la Corporación Panachi, la Gobernación decidió entregar sus activos a una entidad pública que los administre. Estos bienes ascienden a 140.000 millones de pesos y pasarían de manera provisional y paulatinamente al Instituto Financiero para el Desarrollo (Idesán).

Indagaciones de los órganos de control

El cierre y la liquidación del complejo acuático ponen en entredicho el manejo administrativo, así como la rentabilidad de los atractivos turísticos en Santander, varios de ellos hoy en la lupa de los organismos de control.



La Contraloría Departamental, por ejemplo, tiene sus ojos puestos en la Corporación Panachi, que administra el Parque Nacional del Chicamocha, el Acuaparque y el ecoparque Cerro del Santísimo, financiados con 83.000 millones de pesos de las regalías.



Una revisoría fiscal adelantada a finales del 2016 puso en evidencia un déficit de 12.000 millones de pesos de la corporación por deudas con particulares, proveedores y bancos.



La Procuraduría, por su parte, también ordenó la apertura de una indagación preliminar en contra de las autoridades y particulares que tuvieron la administración del parque del Chicamocha. Indaga si existieron irregularidades en la contratación y el destino de los recursos que le transfirió el departamento a la Corporación del Parque Nacional del Chicamocha, que pueden superar los 130.000 millones de pesos.



“Podemos informar que hay un número importante de hallazgos de carácter administrativo, fiscal y disciplinario. Se encontró un desorden muy alto que pone en riesgo las finanzas de la corporación”.



BUCARAMANGA