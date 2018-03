Lío entre Alcaldía de Pereira y Opam por pago de estampillas

“Las estampillas y los impuestos se pagan o se pagan”, afirmó el secretario de Hacienda de Pereira, Carlos Maya, al referirse a los cerca de 10 mil millones que debe cancelar al fisco municipal el operador del aeropuerto Matecaña y no lo ha hecho.



Maya agregó que el Operador Portuario Aeropuerto Matecaña (Opam) S.A.S., debe ponerse al día con esa obligación porque “(el cobro) lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias”. Las estampillas son las de pro cultura y adulto mayor.

Por su parte, la concejala de Pereira, Carolina Giraldo, señaló que “le he hecho seguimiento a este tema desde la adjudicación de la APP (Asociación Público Privada) porque representa unos ingresos extraordinarios para la cultura y los adultos mayores, por una sola vez. Hoy nos ratifican que el concesionario, socio de Odebrecht, no le está cumpliendo al municipio. Nos ganamos un pésimo socio”.



Cabe recordar que el aeropuerto es propiedad del Municipio de Pereira.



Giraldo agregó que “todos los contratos deben cancelar estas estampillas municipales. “Es increíble que contratistas de prestación de servicios con contratos por bajo monto tengan que cumplir, mientras que este gran contratista reciba gabelas y no haya pagado un peso”, se quejó.



A este respecto, Maya aseveró que la Secretaría de Hacienda ha cobrado ese dinero, como lo ha hecho con todos los contribuyentes y al puntualizar en el caso específico de Opam, advirtió que “no tendrán más opciones”.



Opam es el operador del Matecaña, pero la empresa que se ganó la APP es CCS Constructores S.A. y la obra principal que esta debe desarrollar es la construcción de la nueva terminal de pasajeros del aeropuerto.

EL TIEMPO buscó al gerente de Opam, Carlos Cuello, pero no contestó las llamadas que se le hicieron.



Sin embargo, este medio estableció que Opam le argumentó a la Secretaría de Hacienda que como en este contrato este debe poner todos los recursos y no recibe pagos de la entidad contratante, no tiene que pagar la estampilla.



Al respecto, el secretario de Hacienda explicó que aunque Opam no reciba recursos por adelantado, la norma estipula que la obligación del pago de la estampilla se concreta al momento de suscribir el contrato. “El hecho generador del tributo, en este caso de la sobretasa, es la suscripción de un contrato con entidades públicas, en este caso el aeropuerto internacional Matecaña.



La base gravable en este caso es el valor contrato de concesión, que es de aproximadamente 296 mil millones de pesos a precios del 2014.



Opam no recibe pagos de la Alcaldía porque el contrato de concesión bajo la modalidad de APP estableció un sistema de retribuciones diferente. De hecho, el analista económico Aurelio Suárez ha denunciado que mientras el aeropuerto El Dorado transfiere el 46,16 por ciento de los ingresos brutos anuales, en Cali el 41,01, en San Andrés el 21 (...), en Pereira se transferirán solo el 10,82 por ciento.



Maya reveló que tras los argumentos que expuso Opam, le dieron seis meses de plazo para pagar los 10 mil millones. Debe pagar en junio.



