Casa por cárcel a líder social señalada de auxiliar a ELN

La líder social, Milena Quiroz, deberá cumplir el proceso judicial en su contra lejos de su casa en el sur de Bolívar.

Una Juez de Control de Garantías ordenó medida de aseguramiento con prisión domiciliaria para la líder social de Bolívar, Milena Quiroz, señalada de ser auxiliadora de la guerrilla del ELN, en el sur de este departamento.



La defensora de derechos humanos había sido capturada el pasado 22 de marzo, junto a 11 personas más, y es investigada por pertenecer, presuntamente, a la red de apoyo de esa guerrilla.



Pero de inmediato se alzaron las voces de líderes sociales que aseguran que no se trata de auxiliadores de la insurgencia sino de defensores de derechos humanos.



“La Fiscalía solicitó que la prisión domiciliaria debe ser cumplida en una región diferente a donde Milena vive, es decir lejos del municipio de Canta Gallo, por lo que es claro que estamos ante un caso de destierro”, le dijo a EL TIEMPO, el abogado defensor, Jorge Eliecer Molano.



Inicialmente Quiroz iba a ser procesada por los delitos de Concierto para Delinquir y Rebelión; pero la juez aclaró que sobre la mujer no pesan denuncias sobre extorsión, secuestro o porte ilegal de armas por lo tanto solo le fueron señalados los delitos de rebelión.



“La protesta social es un derecho y no puede ser perseguida porque no pueden ser silenciadas las voces de las minorías”, señaló Quiroz, quien es reconocida como vocera de la comisión de interlocución del sur de Bolívar, centro y sur del Cesar, integrante de los Pueblos y representante legal del consejo comunitario afrodescendiente Casimira Olave Arincón Amela.



Polémicos argumentos



La fiscal especializada número Tres, María Bernarda Puentes López había sostenido que “La Fiscalía considera que es necesaria y proporcional esta medida porque la señora Milena mueve masas y está demostrado porque es líder comunitaria y social. Existen testimonios que dicen que ella forma marchas que tendrían como finalidad real los quereres de la organización ilegal del ELN".



"Protesta social no es delito"



“Con esta decisión se pretende criminalizar la protesta social, y se está rompiendo el Estado Social de Derecho. No existes prueba claras de delito alguno. Presentan voces de supuestos reinsertados que usan las mismas palabras de la Fiscal por lo que se ve que fueron preparados", agrego el abogado Molano.



“Los cargos que plantea la Fiscal ponen a la marcha social como un delito. Ella (Quiroz) no puede ser un peligro para la sociedad por elevar denuncias sobre la presencia de paramilitarismo y violaciones a los derechos humanos en la región”, sumó Zoraida Hernández, de la sub comisión de promoción y protección derechos humanos de Bolívar.



El casó también fue criticado por el internacionalista José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch, quien señaló en su cuenta de Twitter: "La fiscal del caso Milena Quiroz habría hecho una exitosa carrera en el tribunal de la Inquisición Española".



Las audiencias a las otras 11 personas procesadas continuarán este viernes en los despachos judiciales de Cartagena.



John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas