Reportan asesinato de líder comunitario del Magdalena Medio

Autoridades informaron que el pasado lunes 29 de enero fue asesinado en un sector de la vereda Chaparral, ubicada en el municipio de Cantagallo, en el Sur de Bolívar, el líder comunitario Nixon Mutis Sosa, quien actuaba en esa región del país como miembro de la Junta de Acción Comunal y delegado por la comunidad de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM).

El hecho fue denunciado por la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), la cual afirmó que el dirigente comunal, víctima del crimen y quien venía participando en los programas de sustitución de cultivos ilícitos de la zona, ya había alertado sobre la situación de inseguridad que se estaba presentando en la vereda y sus alrededores.

“Es lamentable que las autoridades, bajo el manto de la inoperancia de la justicia, la presión de quienes la manipulan y la omisión de los indiferentes, hagan oídos sordos frente a las alertas y denuncias que se presentan en los territorios (…) Los asesinatos, amenazas y hostigamientos han persistido en 2018, aún cuando el Acuerdo de paz trajo una serie de medidas de protección a los territorios, las comunidades y los liderazgos políticos y sociales”, señaló la asociación en un comunicado.

Sin embargo, la Policía del Magdalena Medio informó que Mutis no venía siendo objeto de intimidaciones por parte de ningún actor armado, al igual que no era partícipe de algún conflicto con habitantes del territorio.



“No presentaba amenazas por parte de grupos al margen de la ley ni problemas con la comunidad, pese a ser partidario de la sustitución de cultivos. Dicho sector es zona de injerencia delincuencial del Eln”, señaló la autoridad, al tiempo que explicó que el cuerpo de la víctima fue encontrado con golpes en el rostro.



Por su parte, miembros de organizaciones comunitarias indicaron que el asesinato de este dirigente se suma a una ola de homicidios perpetrados en su mayoría contra líderes comunales, defensores de derechos humanos, miembros de grupos de víctimas y pobladores del Magdalena Medio, como es el caso Víctor Morato, agricultor que fue asesinado el pasado 16 de enero en el municipio de Yondó, en el departamento de Antioquia, por sujetos desconocidos.



Asimismo, habitantes de esa localidad denuncian que en el sector hay presencia de algunos grupos subversivos como las Autodefensas Gaitanistas, los 'Aguamanes' y la guerrilla del Eln, que estarían interfiriendo en las actividades diarias de los habitantes.



