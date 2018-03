Liceo Mendel, el amor por la naturaleza como ruta de aprendizaje

En el año 2003 surgió en Pereira el Liceo Creativo Mendel, una institución mixta y de carácter privado, que nació por el interés de la pareja de esposos conformada por la licenciada en pedagogía y especialista en gerencia educativa Andrea Acevedo, y el médico cirujano, anestesiólogo y magíster en educación, Ricardo Albeiro Pineda Salazar, de brindar educación con énfasis en ciencias naturales e inglés.

“Por nuestras profesiones y además al ser una pareja de ambientalistas y nuestro amor por la naturaleza, quisimos promover una educación basada en esos principios”, declaró Pineda Salazar, representante legal y coordinador académico del colegio.



Con una sede campestre propia ubicada en la entrada 1 del kilómetro 4 de la vía Pereira-Cerritos, el Liceo Creativo Mendel, tiene una proyección de máximo 300 estudiantes, garantizando un alto desempeño académico y excelente convivencia entre alumnos, profesores y administrativos.



“Nos caracteriza la familiaridad que existe, los mega colegios están teniendo muchas dificultades, nuestro sueño es seguir haciendo algo muy bien hecho, no crecer desmesuradamente y ser pioneros en Risaralda en un colegio con énfasis en ciencias naturales, pero a su vez con una gran conciencia ambiental”, aseguró el directivo.



Sus instalaciones modernas y que cumplen con la normatividad vigente, cuentan con aula independiente para cada grupo, tres aulas de audiovisuales, un laboratorio de ciencias naturales. El área de deportes tiene canchas múltiples, vóley playa, fútbol 8 y piscina.



El proyecto ambiental de la institución tiene como base el reciclaje de los residuos de tipo orgánico que en ella se producen.



“Cero residuos sólidos de tipo orgánico van a los basureros, hacemos el reciclaje y todo lo que sale de la cocina y de jardinería, lo llevamos a una zona de compostaje y después se pasa a un lombricultivo, para tener un producto final que es humus”, explicó el coordinador.



También recalcó que con el proceso están produciendo el humus suficiente para el huerto orgánico que está funcionando y que además se está ampliando para formar un vivero orgánico y que se convierte en una extensión del laboratorio donde los niños pueden estudiar todo lo referente a la botánica.



“De esa manera hacemos un trabajo ambiental, le enseñamos a los niños a hacer cultivos orgánicos, donde no van a usar ningún tipo de insecticidas, ni fertilizantes o abonos químicos y conocen el impacto negativo de ese tipo de sustancias en el medio ambiente”.



De igual manera indica el vocero de la institución que no solo se genera en los estudiantes conciencia sobre la protección ambiental, sino sobre sus cuerpos y su salud.



“Los niños aprenden aparte de hacer algo por el medio ambiente, también por ellos mismos, pues saben que se puede tener una alimentación más sana”, dijo.

Por ello el restaurante escolar promueve la alimentación sana, sin bebidas azucaradas y frituras.



Dentro de las iniciativas se espera que a través del trabajo en el vivero, se genere una alternativa de emprendimiento y se constituya una microempresa, la cual será presentada a la Asociación de Padres de Familia.



“De esta manera los chicos de grado once pueden recaudar las ganancias y les pueden servir para sus actividades, como el viaje de excursión”, terminó el directivo.