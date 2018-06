Confirman liberación del defensor que estuvo retenido en Catatumbo

La Policía de Norte de Santander confirmó este martes la liberación de Álvaro Sarmiento, un funcionario de la Defensoría del Pueblo que fue retenido por presuntos guerrilleros del Eln, cuando adelantaba una diligencia personal en la zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander.

Aunque un clima de hermetismo ha rodeado este hecho violento, las autoridades aseguraron que el funcionario, quien atendía una cita pactada por sus captores en un sector de la frontera con Venezuela, fue entregado sano y salvo.



En una publicación hecha en su cuenta de Twitter, la Defensoría del Pueblo rechazó la retención de este funcionario, que se desempeña como defensor público de la entidad.



“Al hombre lo devolvieron de una vez. Tengo entendido que era un asunto personal. A él se le advirtió que no fuera por allá, sin embargo no accedió a nuestras advertencias. Pero, ya se encuentra libre”, indicó el coronel George Quintero, comandante de la Policía de Norte de Santander.

Este hecho se presentó el lunes, en un peaje entre las veredas Libertad y San Isidro, de esta localidad de la región del Catatumbo.



De acuerdo con este funcionario, luego de que le informaran que iba a ser retenido, sus captores lo condujeron a un paraje rural de Venezuela.



“Todo estaba oscuro, no supe realmente qué pasó. Ellos me dijeron que estaba retenido y que me iban a soltar unas horas después. Esto me tranquilizó (…) Creo que los que me retuvieron eran miembros del Eln, pero igual, no se identificaron. Sus caras estaban ocultado debajo de una capucha”, indicó Sarmiento.



Según datos de la Policía, en lo corrido de 2018 se han presentado seis casos de secuestro. El año anterior cerró con un total de 12 reportes de este delito.



CÚCUTA