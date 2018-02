Prohibiciones en Melgar (Tolima) tras saqueos a Supercundi

La alcaldía del municipio de Melgar (Tolima) decretó medidas de control tras los saqueos y desmanes que se presentaron anoche y en la madrugada de este martes en los supermercados Supercundi.

Entre las medidas tomadas, tras un consejo de seguridad, están la Ley Seca en el sector comercial de Melgar y la prohibición del parrillero hombre y mujer en motocicletas.



El coronel Jorge Eduardo Esguerra, comandante de la Policía Tolima, afirmó que la situación ha sido controlada tras los desmanes en Guamo, Saldaña y Melgar, donde se dieron 15 capturas de personas por hurto y ataque a servidor público.

La situación se presentó por el ofrecimiento de promociones del 50 y 70 por ciento de los productos, lo que conllevó la presencia masiva de ciudadanos y todo terminó en desmanes y desordenes FACEBOOK

TWITTER

“La situación se presentó por el ofrecimiento de promociones del 50 y 70 por ciento de los productos, lo que conllevó la presencia masiva de ciudadanos y todo terminó en desmanes y desordenes”, señaló el coronel y agregó que por la reacción oportuna de la Policía se logró proteger dos almancenes Supercundi de Melgar y otro en Espinal.



A esta hora más de 100 uniformados permanecen apostados en esos supermercados y las autoridades pidieron a los ciudadanos no acercarse a esos lugares.



“Es falso que se estén dando descuentos del 70 por ciento en productos que quedaron en los locales, no crean lo que dicen las redes sociales, no habrá descuentos ni se van a regalar los elementos que quedaron tras los desmanes”, dijo el coronel Esguerra.



IBAGUÉ