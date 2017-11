Gerente del acueducto de Bucaramanga dimitió tras lío con Alcalde

Este fin de semana, la gerente del acueducto metropolitano de Bucaramanga, Laura Rodríguez, difundió por redes sociales una carta exponiendo los motivos por los cuales decidía apartarse de su cargo, tras un fuerte cruce de palabras con el alcalde Rodolfo Hernández, quien la acusó de “mentirosa” y de “armar un complot en su contra” por avalar nombramientos al interior de la entidad.

La funcionaria relató en el documento que este domingo atendió una comunicación con el mandatario, en la que él le manifestaba su enérgico rechazo por elegir a Martha Juliana Serrano como secretaria general de esta empresa de servicios públicos.



La aspirante al cargo, al parecer, estaría representado intereses de terceros que simpatizan con la idea de extraer minerales del páramo de Santurbán, posición en contravía con la de Hernández, expuesta en multitudinarias marchas y en varias alocuciones.

“Siendo las 8:32 de la mañana del domingo, recibí una llamada del señor Alcalde donde me llamó mentirosa y me acusó de realizar un montaje para elegir como secretaria a la abogada Martha Juliana Serrano, quien según sus fuentes de información es ficha y recomendada del doctor Carlos Alberto Gómez y Martha Pinto. Me dijo que no la podría nombrar y que no le podía hacer esto a él porque era favorecer gente que va en contra del páramo”, sostuvo la funcionaria en la misiva.



A renglón seguido, la gerente entregó unas precisiones sobre la hoja de vida de la profesional a elegir y de su buen rendimiento durante el proceso de selección, desmintiendo las aseveraciones hechas por el gobernante.



En medio de estas explicaciones, Rodríguez aprovechó para oficializar su dimisión al cargo y defender su gestión como responsable de la entidad.



Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la Alcaldía de Bucaramanga, aceptando o rechazando la decisión de esta funcionaria, elegida a finales del año pasado de modo unánime por la Junta Directiva del acueducto, presidida por la administración municipal.



La tensión que en los últimos meses ha suscitado las diversas posiciones sobre el desarrollo de proyectos de explotación minera en sectores vecino al páramo de Santurbán habría sido determinante para que un integrante de este órgano rector de la empresa de servicios públicos decidiera también abandonar su cargo.

