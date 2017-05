Los motivos que llevan a los chocoanos a una nueva protesta

A la difícil situación de orden público que atraviesa Chocó, por un secuestro masivo atribuido al Eln y los ataques de la banda criminal clan del Golfo a la Policía, se le sumará una protesta cívica que comienza el miércoles por los incumplimientos del Gobierno a los acuerdos firmados hace ocho meses a raíz de otro paro cívico.



La protesta es organizada por el Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó, el mismo que promovió la movilización de agosto del 2016. Anunció que desde el miércoles, y por tres días, se realizarán marchas en todo el departamento, en las que esperan contar con al menos 70.000 participantes.

“Ante la indiferencia y falta de seriedad del Gobierno, nos vimos abocados a buscar nuevamente un paro, porque es el único mecanismo que tenemos para hacernos escuchar”, dijo Dilion Moreno, secretario ejecutivo del Comité Cívico y quien asegura que el Gobierno solo ha cumplido el 5 por ciento de lo pactado.



Por eso, desde las 9 de la mañana de este miércoles habrá una concentración en el parque Centenario de Quibdó. De este lugar saldrá una gran marcha y, de manera paralela, habrá marchas en otros municipios chocoanos.



Se espera que mañana en la tarde la caminata de Quibdó desemboque de nuevo en el parque, en el que habrá una tarima.

Aunque no tenemos planeados bloqueos, sabemos que las personas los hacen, eso hace parte de la dinámica del paro FACEBOOK

TWITTER



Allí se mantendrá la protesta pacífica y será ambientada con bailes y poemas y habrá momentos para hablar de los problemas del departamento, según los organizadores.

Aún no se ha decidido si en la noche se hará una marcha de antorchas.



“Aunque no tenemos planeados bloqueos, sabemos que las personas los hacen, eso hace parte de la dinámica del paro”, sostiene Jorge Salgado, coordinador general del Comité.

Apoyo del gobierno local

Jhonar Alexánder Mosquera, secretario del Interior del Chocó, aseguró que aunque esperan que la protesta sea pacífica, ya hicieron un consejo de seguridad para articular esfuerzos institucionales que permitan atender posibles alteraciones del orden público.



“Como gobierno departamental no rechazamos la protesta porque es pacífica y razonable, ya que el departamento ha tenido escasa inversión del Gobierno Nacional. Aunque se reconoce que el actual ha venido haciendo inversiones, aún hay sectores en los que el Comité considera que hace falta y debemos ser conscientes de que así es”, agregó el funcionario.



En el acuerdo del 2016 con el Gobierno se convinieron 10 puntos: vías, salud, respeto al territorio, educación y cultura, autonomía administrativa del departamento, servicios públicos, productividad y empleo, deporte y recreación, comunicaciones y, por último, flexibilización de políticas públicas.



El documento que concentra los pactos logrados fue firmado por los integrantes del Comité Cívico, así como por Jhoany Palacios, gobernador del Chocó; Isaías Chalá, alcalde de Quibdó; Guillermo Rivera, ministro del Interior (e); Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Luis Escobar, gerente del Plan Todos Somos Pazcífico, entre otros.



Entre los 10 puntos, hay unos que los chocoanos consideran urgentes y que movieron a la protesta que comienza mañana. “El primero de ellos es la pavimentación de las vías Quibdó-Medellín (49 kilómetros) y Quibdó-Pereira (26 kilómetros), para lo cual hacen falta 720.000 millones de pesos que el Ministerio de Hacienda no ha querido desembolsar”, afirma Moreno, del Comité Cívico.



Dice que esto mantiene las dificultades de movilización de la población, pues las vías se ven muchas veces limitadas a un solo carril o a horas diurnas, y siguen presentando derrumbes, particularmente cuando llueve.



Salgado, otro miembro del Comité, aseguró que otro de los incumplimientos que más preocupan es la construcción de un hospital de tercer nivel de complejidad en Quibdó, para el cual solo está dispuesto el lote, pero no se han girado recursos.



“Otro de los puntos es la construcción de pequeñas vertientes hidroeléctricas en Juradó, Nuquí y Bojayá, municipios que están desligados de la red eléctrica nacional y tienen energía a base de plantas de ACPM, que tienen una vida útil muy corta y producen energía muy costosa y antiecológica”, explicó Salgado.



Añadió que tampoco se ha avanzado en la interconexión eléctrica nacional de Unguía, Acandí, Medio Atrato y Alto Baudó, que también consiguen la energía con plantas.



Asimismo, buscan que se facilite un transporte aéreo para las remisiones de personas con problemas de salud, pues las EPS tardan mucho en hacerlas o a las personas se les dificulta trasladar a los enfermos a lugares como Medellín.



Aprovecharán para pedir que la publicación del mapa de Chocó en el que Belén de Bajirá se vea como parte de este departamento, tras 16 años de litigios con Antioquia. Al cierre de esta edición estaba pendiente la confirmación de si los comerciantes van a participar en el paro.

Líderes no escuchan, según el Gobierno

Luis Alfonso Escobar, gerente de Plan Pazífico, asegura que en el Chocó el Gobierno ha avanzado en salud y vías.



Líderes del Chocó dicen que el Gobierno les incumplió los acuerdos del 2016...



Es impreciso decir que no hemos cumplido ni el 5 por ciento. Desde abril hemos querido hacer una reunión con los líderes del paro y la comunidad para explicar en qué hemos avanzado, y el 6 de abril se levantaron de la mesa.



¿Cuáles son los avances en la salud?



Hubo un acuerdo para buscar los recursos para liquidar el hospital y crear una nueva E.S.E. Se buscaron recursos por 32 mil millones de pesos y el hospital se liquidó. Asesoramos para que el departamento creara la nueva E.S.E San Francisco de Asís, y está en manos del gobierno departamental. Hemos hecho inversiones para la adecuación del hospital y están aseguradas otras, por más de 3 mil millones de pesos. Para el hospital del tercer nivel es necesario hacer los estudios. Estuvimos esperando 6 meses que el gobierno departamental y el local se pusieran de acuerdo en el lote.



¿Cómo avanzan las vías?



Había dos compromisos: las vías Quibdó-Medellín, Quibdó-Pereira y el diseño de la vía Ánimas-Nuquí, que es la vía al mar. En esta última el proyecto está en estructuración, Invertimos más de 13 mil millones de pesos en eso. Este Presidente ha construido 143 kilómetros de la vía Medellín-Quibdó y de la vía Pereira-Quibdó.



Faltan 47 kilómetros de la una y 23 de la vía Quibdó-Pereira.



MEDELLÍN