Las prioridades de Quinto Guerra, nuevo alcalde de Cartagena

Antonio Quito Guerra Varela, recién electo alcalde de Cartagena, manejará un presupuesto de 3 billones de pesos para 19 meses, así: para la vigencia 2018 el presupuesto es de 1.65 billones de pesos, de los cuales, según la secretaría de hacienda Distrital, se han ejecutado 600.312 millones de pesos, en cuatro meses.

Pasados cuatro meses queda un billón de pesos por ejecutar, incluyendo todas las fuentes de financiación. De libre destinación se ha ejecutado un 37 por ciento, el 63 por ciento restante está disponible, sostiene la oficina de hacienda.



El presupuesto planificado para el 2019 es de 1.75 billones de pesos. En Octubre deberá ser aprobado por los 8 concejales que aún le quedan a la ciudad. Los otros 10 cabildantes se defienden de investigaciones por corrupción, unos desde prisión domiciliaria y otros tras las rejas.



Proyectos urgentes pero que cojean



Gremios, academia y veedurías ciudadanas coinciden en que la protección costera, el plan maestro de drenajes pluviales, para enfrentar el cambio climático; así como la reestructuración administrativa y un plan de choque en materia de educación son urgentes.



“El cambio climático amenaza a todos los estratos con inundaciones en Bocagrande, Manga, el Centro Histórico y en la zona insular hay una hay creciente erosión costera en Tierrabomba y Barú. El manejo y recuperación del Canal del Dique también es prioridad”, dice el investigador Amaranto Daniels, director del Instituto internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena.



Para la protección costera el Gobierno ya puso sobre la mesa 100 mil millones de pesos, y ahora el Distrito tiene que aportar 60 mil millones más.



EL plan maestro de drenajes



Cartagena en sí es una suma de islas separadas por un complejo sistema de caños y canales hoy invadidos en todos los estratos de la ciudad y convertidos en basureros, lo que favorece inundaciones y el deterioro ambiental.



El ex alcalde Duque, hoy preso, había dejado listo el proyecto para la primera fase del Plan Maestro de Drenajes por un valor de 200 mil millones de pesos, pero el proyecto -que sería ejecutado por la cuestionada Edurbe, entidad público privada investigada en el pasado por las ‘ias’ por malos manejos de recursos- fue demandado y el Tribunal de Bolívar freno temporalmente la ejecución.



“Hay que poner ese proyecto en manos de una entidad diferente a Edurbe, la cual no le da confianza a la ciudad, menos un proyecto prioritario como el plan maestro de drenajes”, pide el abogado y exsecretario de medio ambiente de la ciudad, Rafael Vergara.



Los millonarios recursos del corredor de carga



La operación de los peajes en el corredor de carga, que le deja más de 12 mil millones de pesos al año a un consorcio privado que pertenece a varias familias poderosas de Cartagena, desde mediados de los años 90, tiene que pasar a manos del Distrito por orden de La Contraloría Distrital.



El órgano de control asegura que el jugoso contrato de los peajes se venció el año pasado, pero la misma entidad, desde el nivel central, sostiene que se vence en el 2021. Voces en la ciudad llaman a eliminar los peajes.



El alcalde saliente, Sergio Londoño Zurek, aseguró que la ciudad necesita con urgencia un rediseño institucional de la administración, y otras voces de líderes llaman a erradicar los contratos por órdenes de prestación de servicios (OPS) que se han convertido en foco de corrupción y burocracias.



“El Distrito está pagando mensualmente más de 800 millones de pesos por concepto de arriendos, y debe invertir cuanto antes en la construcción de un centro administrativo propio donde concentrar todas sus dependencias lo que además permitirá prestar un mejor servicio al ciudadano”, dice Wilson Toncel, presidente del Concejo de Cartagena.



Movilidad y tránsito



Este año llega también llega a su fin el costoso contrato para alumbrado público, que incluye la semaforización, luego de una concesión de 20 años.



La otra concesión en veremos es ‘Circulemos’ para el manejo del tránsito de la ciudad y todo lo relacionado con trámites de grúas y patios. El negocio estuvo en manos de privadas por dos décadas, pero en los último cuatro meses el Distrito manejó todos los procesos, y ya llovieron críticas, y sectores piden volver a contratar pero plata no hay.



La movilidad y el mototaxismo también debe ser prioridad del próximo alcalde, según la Universidad de Cartagena.



“El caos en la movilidad hacen de Cartagena una ciudad costoso en materia de transporte y el mototaxismo representa un alto costo para el sistema de salud distrital: de 100 accidentes, 70 son en moto. Pese a que con Transcaribe la situación mejoró aún hay mucho transporte ilegal”, explica el investigador Amaranto Daniels, del Instituto internacional de Estudios del Caribe.



A reformar el viejo POT



Para María Claudia Peña, directora de la veeduría Cartagena Cómo Vamos es urgente que el nuevo alcalde saque adelante el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, POT, que no se desempolva desde el año 2001, el cual debe incluir una normativa para las construcciones de manera que no se repitan tragedias como la de Blas de Lezo.



Después del escándalo producido por la torre de ‘Aquarela’, en pie a una cuadra del Castillo de San Felipe, la ciudad entendió la necesidad de actualizar el Plan Especial de Manejo del Centro Histórico, que no se toca desde 1994 y con el cual se reglamentan las construcciones en la zona patrimonial.



Educación y empleo



“Hay que sacar adelante el plan maestro de educación enfocado en alcanzar una alta calidad educativa para el Distrito y priorizar la inversión en varios colegios y escuelas, disminuir la deserción escolar y contratar un programa de alimentación escolar, PAE, transparente”, dice la directora de Cartagena Cómo Vamos. Para ella también es urgente completar la implementación del Sistema Integrado de Transporte, Transcaribe, que aún no llega a todos los sectores.



El investigador Amaranto Daniels va más allá y propone un plan de choque para la generación de empleo y el emprendimiento en alianza con las Universidades y la Cámara de Comercio y en el cual se capacite a los estratos menos favorecidos en servicios para el puerto, la industria petroquímica y el turismo, los sectores más productivos de la ciudad.



Además de programas para fortalecer los emprendimientos familiares y la pequeña y mediana industria.



“Necesitamos un plan de educación pensado a 10 años y con recursos fijos, además como mecanismo urgente para combatir la pobreza y erradicar la corrupción. Este proyecto tiene que potencializar las vocaciones de la ciudad como la industria portuaria, la industria y el turismo”, agrega Daniels.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas