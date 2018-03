Control a ciclistas en el país, un trabajo que está ‘cuesta arriba’

En Colombia cada vez es más frecuente el uso de la bicicleta como un medio de transporte. Ese crecimiento, sin embargo, parece que no ha ido a la par con controles por parte de las autoridades.



De las principales capitales del país, solo Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Manizales y Cúcuta tienen datos puntuales del número de infracciones cometidas por los ciclistas, las faltas más frecuentes y las multas que deben cancelar por cometerlas.

En el resto de ciudades la información es incompleta o, simplemente, no tienen ningún tipo de control al respecto.



En Armenia, por ejemplo, solo cuando hay operativos para motos también los hacen para las bicicletas, que en algunos casos son inmovilizadas. En la capital del Quindío se tiene la información sobre las infracciones que más cometen los ciclistas (no respetar señales, no usar casco ni chalecos reflectivos, entre otros), pero el número exacto de inmovilizaciones no fue posible obtenerlo de parte de la Secretaría de Tránsito.

Boulevar de la Avenida Colombia, en Cali, donde las personas se pueden movilizar en bicicleta. Foto: Juan Bautista Díaz / Archivo - EL TIEMPO

Mismo caso se presenta en Bucaramanga, donde no existen multas a los ciclistas, pues el medio de transporte no paga ningún impuesto. Además, no hay un regulador de las infracciones cometidas por los ciudadanos que usan este medio de transporte.



En Ibagué, Pereira, Neiva y Santa Marta las autoridades de movilidad no tienen un registro de infracciones, por lo tanto, no imponen sanciones.



Y en Medellín, aunque se conoce el número de faltas totales de los ciclistas, ya que están dentro del código ‘Infracciones a los conductores de vehículos no automotores’. Pero, al ser tan general, no tienen el dato puntual de qué tipo de infracciones se trata.



