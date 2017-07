El éxodo de venezolanos en busca de un mejor futuro

El pasado viernes 28 de julio, a las 7:00 p.m., Maribel Muñoz, junto a sus tres hijos, su madre y dos amigas, dejó su natal Estado Carabobo, donde vivió toda su vida. No fue una decisión fácil, pero debía tomar una y escogió la que, a su criterio, era la más viable en este momento.



“Dejé Venezuela porque la situación del país es insostenible: tenía muchos gastos y ninguna solución”, comentó Maribel mientras cruzaba la parte final del puente internacional Simón Bolívar, el último tramo que la alejó de su país.

“Todo está muy difícil. La gente sale todos los días a comprar comida, a comprar velas, porque siempre está el rumor de que van a quitar la luz, de que se viene un problema grande. Tanto oposición como oficialismo tienen a la gente alborotada, asustada”, agregó.



Colombia es solo el medio para su fin. Perú es su destino y allí es esperada, el próximo miércoles 2 de julio, por su esposo y su hermana.



“De Cúcuta vamos a salir hacia Rumichaca, en Ecuador, y después seguiremos hasta Perú, más exactamente a Lima, que es donde ya está asentada el resto de mi familia. Todo el trayecto lo vamos a realizar por tierra, ya tenemos todos los tiquetes.”, señaló.



Hace cuatro meses el padre de sus hijos se fue a probar suerte a tierras incaicas y su trabajo en ventas ha rendido frutos. Igual situación ha vivido su hermana, quien es licenciada en biología y ya labora en educación. Maribel desea correr con lo misma suerte y afianzarse en su especialidad: la costura.



En estos momentos no piensa en si algún día volverá a su país, entre otras cosas porque su esposo pidió asilo en Perú. Lo que sí quiere es la compañía de Dios en esta nueva etapa y que las otras familias que han dejado Venezuela también sean felices y sigan adelante…



Tiffany Goncalves espera que los buenos deseos de Maribel se cumplan. Esta joven también salió de su país junto a su esposo y su pequeño hijo. El final de su trayecto será Ecuador, donde tiene familiares, quienes pueden ofrecerle alojamiento momentáneo, mientras se estabiliza.



“En nuestro caso, tenemos un hijo y debemos darle un futuro a él, pelear por él. En Venezuela no se puede comprar un plato de comida, no hay nada. Y en las calles hay muchos problemas”, reconoció.



Las ayudas que ha recibido en su paso transitorio por Colombia le hinchan el pecho. Siente que no sabe cómo agradecer tanta colaboración.



“En mi país un plato de arroz vale oro y aquí en Colombia hemos dado con buenas personas, quienes nos han dado comida. ¡Es una bendición!”, dijo.

Quienes deben volver

Casos parecidos a los de Maribel y Tiffany hay muchos, pero también está el otro lado: quienes no puede aspirar a nada más que cruzar la frontera hacia Colombia unas horas regresar a Venezuela. ¡Los recursos no son suficientes para un viaje largo!



“Yo soy de Caracas y me tocó venirme a la frontera para conseguir, de forma más fácil, los alimentos para mis hijas”, señaló Gabriel Jambos.



Como él, a diario, muchos venezolanos cruzan la frontera para abastecerse y volver. Nada más que eso: ida y vuelta. Sus rostros evidencian temor, preocupación. No saben qué pasa.



“A mí me toca vivir en un hotel, con mis dos pequeñas y mi esposa. Le doy gracias a Colombia por todo el apoyo que nos da tanto moral como físico”, sentenció Gabriel.



CAMILO HERNÁNDEZ M.

Enviado EL TIEMPO

CÚCUTA