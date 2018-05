Las estafas más escandalosas a viajeros en Cartagena

29 de mayo 2018 , 10:30 a.m.

El caso de las turistas chilenas a las que les cobraron 450 mil pesos por la ‘pruebita’ de un masaje el pasado fin de semana en Bocagrande se suma a una larga lista de penosos abusos a los viajeros en Cartagena.

En mayo del 2017 a Dominique y René Torá, una pareja de tranquilos franceses, le cobraron 850 mil pesos por dos sopas de pescado en un restaurante del corregimiento de La Boquilla, como los turistas se negaron a pagar la exagerada cifra fueron agredidos por los llamados 'pide- pide', intermediarios entre los restaurantes y los viajeros que llegan a las playas del pueblo pesquero.



Al final, la comunidad y los mismos comerciantes intercedieron y los asustados turistas pagaron 100 mil pesos y prometieron de jamás volver.



Pero en las playas de Cartagena no le cobran ‘duro’ solo a los extranjeros, en mayo del 2015 a una familia de turistas caleños les cobraron también en La Boquilla 226.000 por tres platos de sancocho, un par de cervezas y una gaseosa.



El 25 de mayo, una familia bogotana se daba un paseo por las playas de Castillogrande, cuando se encontraron una oferta tentadora: dos jóvenes lancheros prometían llevar a padre, madre y dos hijos por 60 mil pesos hasta Playa Blanca.



La familia bogotana ávida de diversión no dudó y se embarcó rumbo a las playas más apetecidas de Cartagena en la isla de Barú, ubicadas a 20 minutos mar adentro, pero la desilusión fue grande cuando cinco minutos después desembarcaron en Tierrabomba la isla ubicada frente a Castillogrande. ¡Plop!



El paso en lancha desde Castillogrande hasta Tierrabomba tiene un costo de 5 mil pesos por persona. Y el sector no se llama Playa blanca, su nombre Punta Arena.



Pero si en playas y altamar los abusos son constantes en las calles los taxistas se dan un banquete de estafa con los incautos viajeros:



Fue famosa en junio del 2016 una carrera por 37 mil pesos desde el Aeropuerto hasta el barrio Manga. Por fortuna la pasajera alertó a las autoridades. Al final pagó el costo justo: 12 mil pesos.



24 horas en altamar



Pero la irresponsabilidad de algunos operadores turísticos en la ciudad, incluso, ha puesto en peligro la vida de las personas.



En enero del 2015, en plena temporada turística una familia oriunda de Bogotá, para economizar recursos, contrató una lancha en el sector de El Laguito para ir hasta islas del Rosario. Primer error: el único muelle autorizado para el desembarco de lanchas en Cartagena es la Bodeguita, en el Centro Histórico.



A la lancha se subieron los siete miembros de la familia y los dos lancheros: Heber Torres, de 20 años, y su ayudante, Juan Carlos Pardo, de 16.



Los lancheros habían prometido una lancha de dos motores pero al final solo funcionó un motor.



A 20 minutos de viaje y en altamar una ola golpeó la lancha y todos los pasajeros fueron a dar al mar. En un milagro de la vida y tras haber vivido el susto de sus vidas, todos fueron rescatados 24 horas después por la Armada Nacional.





