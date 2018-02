Actividades canceladas y rechazo: el paso de Timochenko por Quindío

El inicio de la campaña a la Presidencia del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) no tuvo la acogida esperada por los exguerrilleros. El lugar escogido fue el departamento del Quindío, en donde esperaban tener buena acogida por ser la cuna de comandantes históricos como Pedro Antonio Marín ‘Tirofijo’ y Rodrigo Londoño ‘Timochenko'. Sin embargo, las cosas no salieron como se habían planeado.

Londoño había dicho que le parecía natural la controversia que se generó en el departamento por su llegada. Y lo que encontró en su primer y único recorrido en un lugar público y abierto del departamento ratificó el rechazo que la población había expresado antes de la visita.



Los hechos ocurrieron el viernes pasado, en una plaza pública de Armenia. Allí una gran cantidad de gente enfurecida le gritó: “Terrorista. Asesino. Fuera del Quindío”.



El líder de Farc no respondió, ni se alteró. Solo sus seguidores lanzaban frases de paz y reconciliación para tratar de calmar los ánimos, que cada vez se enardecieron más.



Los manifestantes, incluso, averiaron las camionetas de su comitiva y Londoño tuvo que salir de una emisora local con chaleco antibalas y resguardado por sus escoltas, quienes, tras el daño en los vehículos, no le permitieron volver a pisar un sitio público sin las camionetas blindadas.



Al municipio de Génova, a donde debía llegar el sábado, finalmente no viajó por recomendación de su esquema de seguridad y de la Policía, que no vieron prudente generar otro incidente como el de Armenia.



Según el alcalde de la localidad, Andrés Campuzano, la población no estaba preparada para su visita, pues las heridas que dejaron las tomas guerrilleras y los continuos hostigamientos en ese sitio “aún no han sanado”.



El mandatario hasta contó que escuchó rumores que decían que un grupo de personas preparaban una tomatina contra el exguerrillero.

l Timochenko tuvo que cancelar su visita a Génova, Quindío. Foto: Laura Sepúlveda

Precisamente por esas recomendaciones, Londoño también abortó su plan de presentar su primer discurso de campaña presidencial en la plaza principal de La Tebaida, el municipio que lo vio nacer y crecer. Así las cosas, tuvo que trasladarse a un sitio público, pero cerrado, donde muchos de los adeptos que tiene en el departamento, algunos familiares y otros curiosos, lo recibieron con euforia.



Tampoco pudo ofrecer una rueda de prensa en un hotel de Armenia, como había sido anunciado al inicio de la correría, sino que por seguridad tuvo que trasladarla a un lugar privado. Además, canceló su visita a Quimbaya, donde se presentaron varios incidentes que tuvieron que ser controlados por el Esmad de la Policía.



El rechazo en el Quindío fue tal que hasta causó una confusión en Pereira, la capital del departamento vecino de Risaralda, donde algunos habitantes creyeron que Londoño estaba allí durante el fin de semana y decenas de personas se agolparon a las afueras de un edificio donde se reunían varios líderes sociales y miembros directivos del partido Farc. El propósito de la multitud era expresarle su desprecio a Timochenko, como en Armenia.

En La Tebaida, su municipio natal fue recibido con cariño y allí presentó sus propuestas a la presidencia. Foto: Laura Sepúlveda

Algunos miembros de la campaña presidencial y escoltas del ex jefe guerrillero reconocieron que, tras esta primera experiencia, "parece que será difícil presentarse en plaza pública para dar a conocer sus propuestas de campaña".



ARMENIA