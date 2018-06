Las apuestas para que Cormacarena cobije a 29 municipios del Meta

La rápida reacción de la dirigencia regional para que el Congreso tramite una ley que permita que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena, Cormacarena, continúe como autoridad ambiental de los 29 municipios del Meta, tras la sentencia de la Corte Constitucional de quitarle el manejo ambiental de 14 municipios, generó rechazo entre reconocidos ambientalistas del departamento.

Inmediatamente se conoció la decisión de la Corte Constitucional, a finales de mayo pasado, la dirigencia inició las gestiones que permitieron que el Gobierno Nacional presentara un proyecto de ley con mensaje de urgencia, el cual ya fue aprobado en primer debate por las comisiones conjuntas Quintas de Senado y Cámara.



La iniciativa, contó la senadora Martiza Martínez, está incluida dentro de los proyectos que se van a discutir en las sesiones extras convocadas por el Gobierno, a partir del próximo martes, y ella espera incluirlo en el orden del día de ese mismo día.



El proyecto lo defienden la senadora Martínez y la gobernadora Marcela Amaya, y en su radicación ante el Congreso estuvieron acompañando los ministros de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, y de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga.



La Gobernadora recordó que los recursos que por tasas, contribuciones y demás conceptos son transferidos por los entes territoriales que conforman el departamento, así como los que se reciben por parte de los particulares y los derivados de las actividades industriales, comerciales y agropecuarias, deben, por reciprocidad, ser reinvertidos en el Meta, mediante proyectos que respondan a las necesidades ambientales en su propio territorio.

La senadora Martínez señaló “que ya el Meta tuvo la oportunidad de pertenecer a Corporinoquia y se llegó a la conclusión general de que era necesario tener en el departamento una corporación específica para su territorio, porque Corporinoquia tiene jurisdicción en una extensión cercana a los 250.000 kilómetros cuadrados y era muy difícil que cumpliera su tarea en un territorio tan extenso”. Corporinoquia tiene jurisdicción en Casanare, Arauca, Vichada y varios muncipios de Cundinamarca y Boyacá.



Por eso, señaló, es tan importante que este departamento (el Meta) tenga su propia corporación. "Solo el Meta mide cerca de 85.000 metros cuadrados” y por supuesto "le asiste razón a la Corte Constitucional en que debe existir una ley que establezca de manera concreta y específica, con el ánimo de tener esa autoridad ambiental que preserve los recursos de nuestro territorio”.



No obstante, Nelson Vivas Mora, reconocido ambientalista en la región, expresó que la Corte Constitucional, como fiel guardián jurisdiccional del país, está actuando en derecho y así está contemplado en la Ley 99, que señala que debe existir una corporación de desarrollo sostenible a la cual pertenecen 16 municipios del departamento del Meta y tres del Guaviare, de los cuales cinco municipios son compartidos por Cormacarena y Corporinoquia, la primera atiende el área urbana y la segunda la rural.



Vivas explicó que el soporte científico para que se hubiera hecho está división es que las aguas que nacen en la cordillera Oriental, desde Arauca, Boyacá, Cundinamarca y Meta, que descienden a la llanura, desembocan y le pertenecen al gran río Orinoco, del que también hacen parte territorios de los departamentos de Casanare y Vichada, que en total suman 64 municipios, de la corporación autónoma Corporinoquia.



En el caso de Cormacarena, que es una corporación de desarrollo sostenible, el cambio que se hizo en los años 92 y 93 no correspondió a estudios serios, sino a motivos politiqueros, que llevaron a incluir el cambio en los planes de desarrollo nacional y luego en la ley de presupuesto, pero sin ningún sustento técnico ambiental y legal, como lo ratificó este año la Corte Constitucional en la sentencia.



Cuando incluyeron el cambio en el plan de desarrollo, dijo Vivas, “yo era consejero de Corporinoquia y se hizo un documento en el que se expresó que si iban a hacer ese cambio lo hicieran con un estudio científico serio, porque esa decisión sencillamente respondió a intereses politiqueros del momento, como está ocurriendo en este momento con el proyecto que cursa en el Congreso”.

A la pregunta de si ¿al pasar el control ambiental a Corporinoquia va a mejorar la situación de manejo ambiental en el Meta?, Vivas respondió: “No, porque las corporaciones ambientales en Colombia funcionan muy mal”. No obstante agregó que “el criterio ambiental más serio es que esos municipios regresen a Corporinoquia”.



Ante las voces en el sentido que todos los municipios del Meta deben pertenecer a una sola corporación, en este caso Cormacarena, Vivas expresó que “si somos justos, hasta hoy esas corporaciones no han servido para nada, no por fundamentación técnica, sino porque son politiqueras, y la realidad es que la tasa ambiental que recoge el municipio de Villavicencio y gira a las corporaciones es muy poquita e insuficiente, pero el peor problema es que se administran muy mal”.



También advirtió que el golpe financiero para Cormacarena sería muy grande si le quitan esos municipios, porque maneja un presupuesto anual de 20.000 millones de pesos, y de estos, la mitad los gira el municipio de Villavicencio, que se va quedar por fuera de su jurisdicción, al igual que Acacías, que es el segundo municipio más poblado del Meta, y Puerto Gaitán, que es el primer productor de regalías del departamento.



Nelson Ardila Arias

Corresponsal EL TIEMPO

Villavicencio