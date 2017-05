Comienza conteo regresivo de los Juegos Bolivarianos 2017

04 de mayo 2017 , 10:55 a.m.

Con el lanzamiento de los XVIII Juegos Bolivarianos la noche del miércoles en la Quinta de San Pedro Alejandrino inicia el conteo regresivo de estas justas del ciclo olímpico que se realizarán del 11 al 25 de noviembre próximo en Santa Marta.



La directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, dijo que esta es la cuarta vez que la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo) escoge a Colombia como sede de los Juegos Bolivarianos, lo que significa un reconocimiento al gran trabajo que viene haciendo el país a nivel deportivo. “La mejor forma de agradecerle su voto de confianza es haciendo los mejores Juegos Bolivarianos de la historia”, expresó.

El presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, les envió un mensaje de optimismo a los samarios porque la realización de estas justas es una realidad y tendrán unos escenarios deportivos dignos, a la altura de la tradición y la historia deportiva de la capital del Magdalena.



“A pesar del escepticismo de algunos, a pesar de las dificultades que se han tenido que enfrentar y vencer, creo que los Juegos Bolivarianos son una realidad y ese sueño de la comunidad samaria se verá felizmente realizado a partir del 11 de noviembre de este año”, expresó Medina y reconoció el empeño del exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, para conseguir la sede y superar las dificultades que se tuvieron en un comienzo.



Con la realización de estos juegos, según Medina, Colombia se seguirá posicionando ante la comunidad deportiva internacional como “un país maduro, competente y serio en la organización de mega eventos deportivos”, lo cual da la confianza para solicitar eventos a futuro.



El alcalde Rafael Martínez dijo que el hecho de que el anterior director de Coldeportes, Andrés Botero, no definiera el techo presupuestal de los Juegos Bolivarianos retrasó la aprobación de los diseños de los escenarios deportivos, pero la llegada de Roldán, en mayo de 2016, le imprimió una dinámica distinta.



“Empezaron los diseños, empezaron las obras y hoy tenemos 12 escenarios que se construyen, pero no ha sido fácil el camino porque no hemos tenido respaldo político, ha sido una lucha solitaria”, dijo Martínez y añadió que estos juegos van a dejar posicionada a Santa Marta a nivel nacional e internacional.

El artista cataquero Michel Torres interpretó la canción oficial de estas justas: Fuerza a ganar. Foto: Paola Benjumea/ EL TIEMPO

En la ceremonia estuvieron como invitados especiales los medallistas olímpicos Yuri Alvear, Óscar Figueroa e Ingrit Valencia, quienes se tomaron fotos con Ajaytuké, el erizo de mar que es la mascota de los juegos. También se presentó una revista musical y el cierre estuvo a cargo del artista cataquero Michel Torres, quien interpretó la canción oficial de estos juegos: Fuerza a ganar.



En estos juegos participarán cerca de 5.000 deportistas de 12 países que competirán en 34 disciplinas deportivas en 56 campeonatos. Las subsedes serán Aracataca, Ciénaga, Cali y Bogotá.



PAOLA BENJUMEA BRITO

Redactora de EL TIEMPO

SANTA MARTA