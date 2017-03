La dama defensora de los Derechos Humanos y la campeona de tiro

A Islena Rey le dicen que lo que Dios le quedó debiendo en estatura –mide 1,45 metros– se lo dio de sobra en corazón y berraquera.



Ni las balas han logrado alejar a esta sanmartinera de la tarea que emprendió hace cerca de 30 años por la defensa de los Derechos Humanos en el Meta.



En el último de los tres atentados armados que sufrió entre los años 2002 y 2009 casi logran sacarla del camino. Las balas disparadas por un guerrillero de las Farc en Puerto Rico le destrozaron el bazo, el colon, le perforaron un pulmón, le rompieron unas costillas y dejaron astillado el hueso de un antebrazo.

Ella está viva de milagro. Pero a pesar de la amenaza y a cambio de salir corriendo en el exilio, Islena se mantuvo en pie y hoy en día sigue su lucha por los Derechos Humanos como presidenta del Comité por la Defensa de los DD.HH. en el departamento.



Desde muy joven ha vivido la guerra. A su hermano mayor, Bertulfo Rey, lo mató un guerrillero del Eln porque no le pagó la extorsión. Y es una de los pocos sobrevivientes de las 60 personas que un día de 1989 le dieron vida al Comité de DD.HH.



Por ese temple y su larga trayectoria, el Gobierno de Suecia le entregó en el 2015 el Premio Per Anger, otorgado a las personas en el mundo que con gran coraje haya realizado actuaciones humanitarias a favor de la democracia, pero sin beneficio propio.



Es cierto, Islena no cobra un peso por su trabajo. Ahora, en tiempos de paz y del posconflicto, ella espera que se reduzcan la presión y las amenazas contra los defensores de Derechos Humanos. ‘Espero seguir en pie muchos años”, dijo.



Aura María: campeona a ‘regañadientes’



Aura María recuerda que en el segundo semestre del año 2011, cuando estaba en el colegio La Salle, en Villavicencio, y practicaba tenis, su mami le sugirió que se inscribiera en tiro.



No quería y a regañadientes se apuntó, tenía 15 años y para sorpresa muy pronto le empezó a ir bien.



Tanto que seis años después, en el 2016, fue elegida por la Acord como la mejor deportista femenina del Meta y tres meses después (hoy) será exaltada por la gobernadora Marcela Amaya con la Gran orden mujer metense “en reconocimiento a su trabajo, constancia y valioso aporte para el mejoramiento de la calidad de vida de los metenses”.



Los mejores resultados para Aura María Quiroga Luque empezaron en el 2012 cuando participó en los juegos nacionales y ganó dos medallas de plata.

Pero el mejor año fue el 2016, al lograr dos medallas de oro y una de bronce en el XV Gran Prix Internacional de Tiro, en Perú.



Este año está preseleccionada a competir con la Selección Colombia en los Juegos Bolivarianos, de noviembre. Y ya ganó tres medallas en la Primera Válida Nacional de Rifles realizada en Cali a finales de febrero: bronce general en rifle de aire, oro general en rifle tres posiciones y un bronce en equipos en rifle de aire.



Hoy, a sus 21 años, combina el deporte con sus estudios. Está en séptimo semestre de Marketing y Negocios Internacionales en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Procura estudiar de 7:00 a.m. a la 1:00 p.m, para entrenar con toda en la tarde.



Su técnico. Fideligno Reina. sostiene que es una deportista muy dedicada y en competencia es muy segura y concentrada en la etapa de clasificación, pero en las finales aún la atacan los nervios.



Pero sus ojos miel llenos de luces y frescura apuntan a lo más alto de la consagración cómo deportista de élite mundial.



REDACCIÓN LLANO SIE7EDÍAS