La vereda de Sucre donde la paz regresó con proyectos productivos

09 de julio 2018 , 09:02 a.m.

Banderitas blancas montadas sobre las cercas de alambre dan fe de que en la vereda Cambimba, zona rural del municipio de Morroa, en el departamento de Sucre, hay reconciliación. Volvió la paz.



La semana pasada, la Unidad de Restitución de Tierras le otorgó a doña Escolástica Mercado un diploma que la acredita como la primera colombiana a quien el Estado le restituyó su territorio luego de haber sido expulsada por el paramilitarismo.

“Tuvimos que irnos en el año 2001 con toda mi familia, en estos años los hijos crecieron y mi marido se murió”, recordó la mujer de 78 años que guarda en su memoria cada uno de los crímenes y masacres de los violentos que convirtieron por más de una década en tierra de nadie estas praderas verdes y de ensueño.



“Regresamos en el 2014 y muchas cosas habían cambiado, pero con fe en Dios arrancamos de cero”, agrega ella, quien además es una de las integrantes de la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de Cambimba (Apocambi).



La vereda Cambimba es un territorio insigne del programa de restitución de tierras del Gobierno Santos.

En la finca de doña Davelis Borja se ordeñan todos los días, a partir de las 4 de la mañana, de forma mecánica, 17 vacas. Con toda la tecnología de succión y recogida de la leche. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

En este territorio se ha cumplido en un ciento por ciento el programa pues no solo los labriegos retornaron a sus lugares de orígenes y hoy respiran paz; además, la gente se asoció y con la ayuda de la FAO y el gobierno de Suecia instauró una cadena de proyectos productivos que incluyen el ordeño mecánico, cultivos de maracuyá, 1,2 hectáreas para la siembra de maíz y ñame espino, además de cultivos de frutales; confección de telares y artesanías, y hasta la producción de miel. También construyeron cuatro pozos o jagüeyes que surten de agua a las familias durante las largas temporadas de sequía.



Pero lo más sorprendente, y que es prueba de que la reconciliación sí es posible: “Acá habitan 71 familias, 17 de ellas beneficiadas por sentencia de un juez con la restitución de sus territorios, también hay segundos ocupantes, opositores y familias resistentes… muchos de ellos eran contradictores, pero hoy encontraron que lo mejor era aliarse para ser productivos”, dice Ricardo Sabogal, director general de la Unidad de Restitución de Tierras de Colombia.



En Cambimba, las tardes de trabajo están animadas con porros, fandangos y bullarengues y el sentir juglar del Caribe colombiano.



“La guerra me había dejado dolor y mis campos fueron quemados, hoy regresamos con honor y les juro por Dios que nos quedamos. Unidos los campesinos somos fuertes, pero no para pelear, sino para hacer la paz y buscar las fuentes”, canta un viejo campesino bajo recio sol caribeño.



Proyectos van viento en popa



El TIEMPO recorrió en compañía de los líderes campesinos de esta región los proyectos productivos y evidenció que todo se está haciendo con altos estándares de calidad.



Por ejemplo, en la finca de doña Davelis Borja se ordeñan todos los días, a partir de las 4 de la mañana, de forma mecánica, 17 vacas. Con toda la tecnología de succión y recogida de la leche.



En la finca de don Orlando Ruiz, quien retornó a su tierra junto con su mujer y sus tres hijos, se construyó un jagüey con capacidad para 125.000 metros cúbicos de agua multipropósito: irrigar los cultivos de maíz y ñame de fincas vecinas y para el ganado. Como este jagüey se construyeron tres más en la vereda.



“Aprendimos que el agua también es una unidad productiva, más en esta zona donde la sequía es el mayor enemigo de los cultivos durante todo el año. Estos cuatro jagüeyes surten de agua a 35 predios y es nuestra forma de combatir el cambio climático”, explica Ruiz, quien en esta nueva oportunidad que le da la vida tiene una frase de batalla: “para atrás ni para coger impulso”.



Grandes alianzas



Estas obras se dieron gracias a convenios con la embajada de Suecia y la FAO con el acompañamiento y gestión de la Unidad de Restitución de Tierras.



Visitar a las familias retornadas que hoy conforman La Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de Cambimba (Apocambi) es como vivir un sueño en que un mejor país es posible.



Un país donde el campo colombiano, con sus hermosas y amplias praderas, es un lugar de paz, respeto y productivo.



“El objetivo con Asocambi es transversal en el cual se empodere a las mujeres para que sean productivas, es tener en cuenta el respeto por el medio ambiente y las prácticas ecológicas y es así vez un gran ejercicio de reconciliación… en el cual mostramos que hay espacio para todos y que todos tenemos derecho a la vida, la paz, la tierra, el agua, el alimento y la felicidad”, agrega Sabogal.



Cambimba está ubicada a 20 minutos del casco urbano de Morroa, por una carretera destapada que hace casi dos décadas fue territorio de guerra de grupos paramilitares que instauraron el terror. Lo había sido antes del temible frente 37 de las Farc.



Asocambi es hoy el proyecto insigne de retorno y productividad en los Montes de María.



