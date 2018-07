La valiente profesora que denunció las amenazas del clan del golfo

“Tuve que salir de San Pablo (Bolívar) para proteger, además de la vida mía, también la de mis compañeros docentes y estudiantes”, le dijo a EL TIEMPO la profesora de español, Magda Deyanira Ballesta Chivatá, símbolo de valentía y entereza contra los violentos.



El día que un cabecilla del clan del golfo, apodado Carlos Mario, que siembra el terror en el Magdalena Medio y el sur de Bolívar, llamó a la profesora Deyanira para amenazarla de muerte ella sintió terror, pero a la vez indignación y por eso grabó en su celular la llamada y luego denunció al delincuente.

“Me comenzó a gritar, yo le digo ‘identifíquese’, me ofendió más; a mí me dieron nervios pero eso me indignó y por eso grabé la llamada amenazante”, dice la docente que tuvo que salir del municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar, donde impartía la cátedra de español, pero donde a su vez alejaba a los niños de la guerra y de los actores armados con sus consejos y en sus clases magistrales.



San Pablo es una región donde no hay oportunidades para los jóvenes pero ella siempre les hablo a sus estudiantes que hay que alejarse de las malas amistades y de los violentos.



“Mi única actividad ha sido siempre trabajar en pro de mis estudiantes… alumnos que están en zonas alejadas y mi único pecado fue elevar la calidad de la educación ya que estos chicos querían desertar no estudiar más porque no tenían las bases económicas para progresar para continuar su bachillerato”, le dijo a este diario la licenciada, que se ha especializado en Psicoafectividad.



Con el apoyo y protección de la Gobernación de Bolívar ella llegó hasta Cartagena donde recibió todo el respaldo de las autoridades y desde donde será trasladada a otra región de Colombia para que siga haciendo lo que más ama: educar para la vida, para la paz y la libertad.



“Al país le digo que derrotemos a través de nuestras actividades a esos delincuentes, contamos con buenas autoridades, nuestros cuerpos policiales y militares nos están amparando, por lo tanto debemos estar unidos: ¡Cuando estamos unidos no hay quien nos destruya!”, dice ella, una mujer mezcla de ternura y autoridad, con su pelo cano y no más 1.60 de estatura, pero con un talante y unos principios gigantes.



“Señora Deyanira Ballestas me da mucha pena pero se tiene que ir, nosotros acá asesinamos a quien nos da la gana. ¿Me entendió?", se escucha en uno de los apartes de la llamada amenazante, que la maestra grabó, y presentó ante la Sijín en Bolívar



Reunión en Cartagena para proteger a líderes



El próximo sábado habrá una reunión a la que asistirá el Ministro del Interior, Rodrigo Rivera; el Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, autoridades militares y de policía nacionales y líderes sociales de la región para tomar medidas que garanticen la integridad y seguridad de las comunidades y los líderes sociales.



En el departamento de Bolívar, en los últimos dos años, han sido asesinados 9 líderes.



La Policía en Bolívar aseguró que el panfleto en el cual fueron amenazados 6 líderes de la mesa de víctimas de Bolívar, en Cartagena, nos son es autoría de las llamadas autodefensa gaitanistas sino de delincuencia común.



En el sur de Bolívar y el Magdalena Medio, según el coronel Roger Martínez, comandante de la Policía en el Magdalena Medio, delinquen el ELN y células del Clan del Golfo.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas