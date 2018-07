La sinfonía inconclusa entre la banda y la Alcaldía de Pereira

11 de julio 2018 , 10:56 a.m.

En las Fiestas de la Cosecha -la celebración anual por el aniversario de fundación de Pereira- del año pasado, el alcalde, Juan Pablo Gallo, homenajeó a la Banda Sinfónica del municipio por sus 100 años de creación. Sin embargo, esta administración municipal y la Banda ‘tocan partituras diferentes’ en cuanto a las condiciones laborales de los 48 músicos de la agrupación.

Aunque el nuevo punto de discordia es el no pago de la prima de servicios de mitad de año, la ‘desafinación’ entre la Alcaldía y la Banda viene desde hace varios años, mucho antes de que el alcalde Gallo celebrara el primer siglo de existencia de la Banda con un concierto sinfónico del cantante Jhon Alex Castaño, ‘El rey del chupe’, en la Plaza de Bolívar.



Ángel Vargas, cornista de la Banda y presidente del Sindicato de trabajadores de la Banda Sinfónica de Pereira (Sintrabsp), afirmó que la administración “aún no nos considera trabajadores oficiales a pesar de que ya se firmó un contrato el 17 de marzo de 2017”. Por esa razón -aseveró Ángel- no nos pagaron la prima.



El músico, con 23 años de antigüedad en la Banda, contó que de los 48 músicos de la agrupación, diez -incluido él- están en carrera administrativa y 38 firmaron un contrato a término indefinido como trabajadores oficiales.



Además, Ángel explicó que la ley 1161 de 2007, que se sancionó a raíz de la crisis de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, estableció que los músicos sinfónicos, de agrupaciones que son del Estado, pasaran de ser empleados públicos a trabajadores oficiales con contratos a término indefinido. “Nosotros vinimos a darle vía libre a la ley en el 2016 cuando iban a liquidar el Instituto de Cultura y Turismo de Pereira (hoy Secretaría de Cultura”, señalo Vargas.

¿Qué dice la Alcaldía?

A este respecto, la Alcaldía de Pereira emitió un comunicado que tituló “Administración municipal ratifica su compromiso con la Banda Sinfónica Municipal”, en el que señala que “ante algunas dudas jurídicas surgidas por la aplicación adecuada en este caso, del Código Sustantivo del Trabajo, la Administración Municipal, por intermedio de la Secretaría de Desarrollo Administrativo, ha elevado consultas ante el Ministerio de Trabajo, solicitando claridad en la aplicación de la norma en el caso de la Banda Sinfónica Municipal”.



Y agregó que “los conceptos entregados por el Ministerio de Trabajo a los oficios enviados por la Administración Municipal no han dado la claridad suficiente, ante lo cual el lunes 9 de julio, la Administración elevó una nueva consulta a dicho Ministerio solicitando claridad sobre los puntos que son motivo de duda”.



Cuando tenga esos conceptos, la Alcaldía “se compromete a reconocer a los 38 integrantes de la Banda Sinfónica Municipal esos derechos u obligaciones que correspondan”.EL TIEMPO llamó al secretario administrativo de la Alcaldía de Pereira, Mario Castaño, para conocer cuales son las “dudas jurídicas” que tiene el gobierno local en este caso, pero no contestó las llamadas ni los mensajes.