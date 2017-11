Serrezuela estaría violando patrimonio de Cartagena

El Ministerio de Cultura suspendió las obras del proyecto La Serrezuela, en el Centro Histórico de Cartagena.

“Esta decisión obedece a que el Ministerio evidenció, en una de las últimas visitas de inspección a las obras, que se habían vinculado tres inmuebles colindantes que no estaban contemplados en el proyecto La Serrezuela aprobado en 2009, ni tampoco hacían parte en el ajuste aprobado en 2016”, informó el Ministerio de Cultura.



La decisión a través de un pliegos de cargo, ordena suspensión inmediata de las obras de la vieja plaza de toros que se realizan en el barrio San Diego, por incumplimientos en el desarrollo del proyecto arquitectónico aprobado en con base en lo dispuesto por la Ley General de Cultura.



El pasado domingo, el Ministerio, amparado en un procedimiento administrativo sancionatorio, ordenó la suspensión inmediata de las obras de intervención en La Serrezuela, la cual había sido declarada en 1995 bien de interés cultural del ámbito nacional.



No hay notificación aún



El polémico proyecto ya había sido denunciado por presuntos vertimientos de aguas residuales a la bahía y también tuvo que pagar una multa ante el instituto de patrimonio de la ciudad por la demolición de tres estructuras vecinas.



“Durante todo el proceso constructivo se ha mantenido informado al Ministerio de Cultura y a todas las entidades competentes, incluyendo cuando se tomó la decisión de demoler tres estructuras aledañas, para garantizar la estabilidad de la obra. Por esta actividad el equipo promotor asumió una multa que fue interpuesta el pasado 28 de mayo por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y está realizando todos los procesos para regularizar esta actividad”, informó la gerencia del proyecto La Serrezuela, donde aseguraron que aún no han sido notificados oficialmente sobre esta decisión, ni se ha efectuado el cierre en las obras.



La Oficina de Control Urbano de Cartagena asegura que esa obra no atenta contra las normas de patrimonio porque no supera la altura y porque el diseño exterior mantiene las características de la antigua plaza de la Serrezuela.



La oficina también explicó que esa obra tiene dos tipos de licencias: una de construcción y otra de restauración.



“Es importante aclarar que todo el proceso de licenciamiento del proyecto se ha desarrollado en estricto cumplimiento de la normatividad nacional y siempre con el objetivo de preservar y proteger el patrimonio histórico de Cartagena”, asegura el proyecto en comunicado de prensa.



La gerencia asegura que están trabajando en la construcción de un sótano con más de 7 metros de profundidad, sin generar ninguna afectación en las construcciones vecinas ni en el lienzo de las Murallas; sin embargo, el Ministerio de Cultura también encontró irregularidades.“Se amplió el área de sótano incorporando tres predios aledaños que no están incluidos en el proyecto autorizado por el Ministerio”, le dijo a este diario, Alberto Escovar, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura.







John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

@PilotodeCometas.