Tránsito reporta éxito en el ‘debut’ del pico y placa en Manizales

Sin comparendos y con recepción favorable de la restricción, terminó el primer día un nuevo pico y placa ‘temporal’ para carros particulares en Manizales.

La medida, que se aplica por segunda vez este año, se tomó por el tránsito lento de vehículos que han generado las obras viales relacionadas con la construcción del nuevo centro comercial Mall Plaza, ubicado en la avenida del Río , en la entrada al barrio La Carola.



La gran afluencia de público que se espera en ese sector, desde el 16 de agosto - fecha de apertura del centro comercial- y la construcción del intercambiador vial del mismo barrio, son las razones para que se limitara el uso de carros particulares en las tres vías arterias de la ciudad durante las horas pico.



El secretario de Transito de Manizales, Carlos Gaviria, dijo estar sorprendido por lo bien que la comunidad tomó la medida el primer día. “La ciudadanía ha respondido muy bien y, por los resultados, vemos que fue efectiva la campaña de difusión. En el primer día, que es crucial, no se aplicó ningún comparendo y solo se ha tenido que retirar del sitio a tres vehículos”.



De acuerdo con Gaviria, los pasos lentos que se ven en la ciudad se deben a las diferentes obras que se ejecutan en varios sectores, entre ellas la de la glorieta del sector de la Universidad Autónoma, que busca “dinamizar” el flujo de vehículos que se ocasionó también por la presencia de otro centro comercial.



El incumplimiento de la medida que, según el Secretario irá hasta el día que se termine la construcción del intercambiador (programado para diciembre de este año), generará hasta el próximo 8 de agosto una multa pedagógica. De esa fecha en adelante, el infractor deberá pagar 390.621 pesos, lo equivalente a medio salario mínimo.



Entre tanto, el capitán Germán Ortiz, comandante de la Policía de Tránsito de Manizales, informó que han sido pocos los casos de incumplimiento de la medida. “Ahora estamos con el proceso educativo y quienes tienen desconocimiento están siendo guiados por 25 reguladores y 12 agentes. Esperamos que sigan así para que se eviten las multas”.



Con la restricción, exclusiva para particulares, saldrán de tres avenidas cerca de 33.000 vehículos, es decir, el 20 por ciento de los que en la actualidad circulan en Manizales.



La medida opera en la avenida del Río desde el barrio Los Cedros a la glorieta de San Rafael; en la avenida Santander desde Fundadores a El Cable y en la avenida Paralela, desde Ondas del Otún hasta la calle 62 (contigua al estadio Palogrande).



El pico y placa no aplicará los fines de semana y tendrá semanalmente el mismo orden de restricción. Lunes: 1 y 2, Martes: 3 y 4, Miércoles: 5 y 6, Jueves: 7 y 8, Viernes: 9 y 0. La prohibición será entre las 6:30 y 8:30 a.m.; 11:30 a.m. a 2:30 p.m. y de las 5:30 a las 7:30 p.m.



Este tipo de medidas no son nuevas en Manizales, desde hace varios años se contempla la posibilidad de regular el tránsito de particulares pues el parque automotor del municipio ya supera los 165.000 vehículos que generan una congestión vial impensada para los manizaleños hace un par de años.



De hecho, la administración local reiteró que la medida será temporal y que conforme a los estudios realizados por la consultora Steer Davies Gleave para el Plan Maestro de Movilidad, no se dejará de forma definitiva, sino que se seguirá trabajando en la pedagogía del uso de transporte público y la bicicleta, además de la adecuación de otra línea del cable aéreo.



Los estudios presentados en mayo pasado, determinaron que la ciudad no requiere de una medida de este impacto, sino que necesita acciones como el aumento del valor de parqueaderos en el centro, la peatonalización de las carreras 19 y 23, además de un sistema integrado de transporte público que incentive el uso de busetas.