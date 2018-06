‘La salud en Pereira está peor que en otras ciudades’

27 de junio 2018 , 07:02 a.m.

Para la personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas, la prestación de servicios de salud en Pereira atraviesa por uno de sus peores momentos y muestra de ello es el reciente fallecimiento de una mujer debido a una presunta negligencia médica.

La representante del Ministerio Público dio a conocer el caso de una mujer de 59 años, con una insuficiencia cardiaca, que requería una cirugía que no fue autorizada por la EPS Medimás, régimen contributivo, y murió el viernes pasado. “La intervención quirúrgica le habría salvado la vida”, aseguró Cárdenas.



La mujer ingresó a urgencias del hospital San Jorge de Pereira, el 19 de junio pasado, con un fuerte dolor de cuello. Un electrocardiograma y un cateterismo cardiaco arrojaron que necesitaba una cirugía cardiovascular, como urgencia vital. “El riesgo de mortalidad es altísimo”, consignó el médico tratante en la historia clínica de la paciente.



Cárdenas contó que debido a que la EPS no autorizó la cirugía rápidamente, los familiares de la mujer acudieron a su despacho a buscar ayuda. Antes de interponer una acción de tutela, funcionarios de la Personería intentaron comunicarse con las directivas de Medimás, pero no fue posible. Agotado ese paso, interpusieron la tutela para que fuera un juez quien le ordenara a la EPS autorizar la cirugía.



El 22 de junio pasado, un juez falló a favor de la paciente, pero cuando los familiares de esta se iban a notificar de la sentencia, la mujer falleció debido a un paro cardiorrespiratorio.



“Son situaciones muy dramáticas. En la Personería ya hemos conocido de varias vidas que hemos perdido, de casos que hemos atendido, y nos duele mucho que esto se presente con cargo a ver la salud como un negocio, porque finalmente esto es lo que sucede con estos temas de privatizar la salud”, afirmó la también presidenta de la Federación Nacional de Personeros de Colombia (Fenalper).



Y es que en agosto del año pasado, Cárdenas denunció que diez personas habían fallecido en Pereira por presuntas negligencias médicas y que estos casos los iba a denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). Las denuncias -dijo la Personera- fueron admitidas por la Cidh y están en trámite. Son procesos largos, pero ya están en estudio.

'Hay poca capacidad instalada'

Con motivo del caso de esta mujer, la Personera aseveró que “nuevamente, la salud está en una crisis que en nuestra ciudad es más grave que en otras, sin decir que en otras ciudades no se presente. Pero Pereira tiene una particularidad: la falta de capacidad instalada, tenemos pocas clínicas, donde se atienden pacientes de todo el departamento y las EPS refieren pacientes del Norte del Valle, Caldas y Quindío”.



Quienes sufren más con la falta de capacidad instalada son los pacientes con cáncer, quienes son remitidos por las EPS para sus tratamientos a otras ciudades o deben interponer acciones de tutela para poder continuar con sus sesiones de quimioterapia y radioterapia. “En el tema de pacientes oncológicos hemos conocido casos que han derivado de muerte”, afirmó Cárdenas.



EL TIEMPO llamó a la gerente de Medimás contributivo, Carolina Martínez, para conocer su opinión sobre este caso pero no contestó su celular. Sin embargo, en una emisora local la funcionaria afirmó que la mujer recibió una buena atención y que la intervención quirúrgica no se pudo realizar por el "colapso" de la red de hospitales y clínicas.