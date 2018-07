Prima de músicos de la Banda depende de consultas a alto nivel

La administración municipal de Pereira tiene presupuestado el dinero de la prima de servicios para 38 músicos de la Banda Sinfónica de Pereira, que no se las pagaron el mes pasado. Sin embargo, esperará un concepto de los Ministerios del Trabajo, del Interior o del Consejo de Estado para definir si la debe pagar o no.

Así lo informó el secretario administrativo de la Alcaldía de Pereira, Mario Castaño Montoya, quien aseguró que el asunto va más allá de decir que los músicos son trabajadores oficiales (desde marzo y abril del año pasado) y tienen derecho a recibir la prima. “La situación es un poco más compleja, desde el punto de vista legal, de lo que aparentemente es”, afirmó.



El funcionario admitió que la administración es consciente de que desde el 2007, cuando se sancionó la ley 1161, todos los músicos sinfónicos del país son trabajadores oficiales y tienen derecho a las prestaciones sociales y beneficios, pero él y el alcalde, Juan Pablo Gallo, tienen dudas porque “cuando hay un sindicato que tiene las dos terceras partes de los trabajadores oficiales, los beneficios que se adquieran a través de la convención colectiva aplican para todos los trabajadores oficiales” y el sindicato más grande de la Alcaldía de Pereira, de los tres que hay, es el de los obreros y no de músicos.



Castaño agregó que ese sindicato, que existe desde hace 70 años, es de “trabajadores oficiales obreros” y de este hacen parte trabajadores de construcción, pavimentos y obras de infraestructura” del Municipio.



Además de ese hecho, según el Secretario, en el contrato de trabajo de los 38 músicos no está estipulado que están “convencionados”, es decir, no tiene convención colectiva de trabajo con el Municipio de Pereira.



Castaño recalcó que la convención colectiva de trabajo que la administración municipal reconoce es para obreros, la del mencionado sindicato.



Ante esas dudas, la Alcaldía de Pereira pidió la opinión del Mintrabajo y lo hizo al Mininterior, que seguramente, enviará esas consultas al Consejo de Estado.

Ángel Vargas, vocero de los músicos de la Banda Sinfónica, explicó que la agrupación musical tiene su propio sindicato, del cual él es su presidente, que se denomina Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Banda Sinfónica de Pereira y que en su condición tienen el derecho a gozar de todos los beneficios laborales, en este caso de la prima de servicios. Sin embargo, afirmó que no presentaron convención colectiva de trabajo. “Esperamos hacer extensiva la de Sintramunicipio”, dijo.



Castaño reveló que en una reciente reunión con los músicos, el alcalde Gallo les pidió paciencia mientras el Ministerio del Interior o el Consejo de Estado les da claridad al respecto. Además, resaltó que si a la administración le corresponde pagar la prima lo hará, cancelará el retroactivo, se pondrá al día y seguirá pagando la prima.



El “cómo” pagar la prima “es lo que estamos resolviendo”, contó Castaño y precisó que quieren tener seguridad jurídica para evitar investigaciones de los entes de control, Procuraduría y Contraloría.Vargas cree que “las cosas van despacio, pero por buen camino”. Él y el alcalde Gallo viajarían a Bogotá para buscar una cita directa con los funcionarios que pueden resolver si les deben pagar la prima o no.