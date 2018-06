Una orquesta lucha contra la exclusión de niños y jóvenes en Argentina

El director pide un alto con un movimiento de la mano y el “Adagio para clarinete” de Wagner deja de sonar de golpe. Los 20 jóvenes hacen a un lado sus instrumentos. "¡Violonchelo, la primera nota está dura! Más liviana", dice el maestro Adrián Crocce. Tras nuevas indicaciones, la música vuelve a invadir ese rincón humilde de Argentina.

Es sábado, temprano por la mañana, y el ensayo de la Orquesta Infantil y Juvenil de Las Tunas ONG cuya sede está ubicada en el límite del barrio del mismo nombre, en Pacheco, provincia de Buenos Aires, acaba de empezar. Entre los violines, violas, violonchelos y el clarinete, está el contrabajista Jonathan Martínez, de 25 años. "Me parece un milagro que en mi barrio, a tres cuadras de mi casa, los sábados a la mañana se toque Wagner, Vivaldi, Mozart. Es algo de no creer; música a la que de no ser por este proyecto, nunca hubiera tenido acceso", cuenta Martínez en un descanso.



Él es uno de los 57 chicos de ocho a 26 años que forman parte de la orquesta. Se unió cuando tenía 19. En ese momento, trabajaba con su madre en el taller de costura que tienen en su casa, no había terminado la secundaria y ni siquiera soñaba con hacer estudios superiores. Hoy está cursando el sexto año del conservatorio de música y le enseña a niños y adolescentes de tres orquestas distintas (incluyendo la de Las Tunas), que empezaron como él; sin haber visto nunca antes una partitura.



"Cuando entra un chico nuevo, trato de que se sienta en familia y sepa que la música es un camino muy lindo para seguir, porque te da disciplina para cualquier otra cosa. Tocar un instrumento te lleva mucho esfuerzo y horas; necesitás compañerismo, responsabilidad y desarrollás aptitudes que te sirven después para toda la vida", sostiene Martínez.



En este sentido, Claudia Paladino, co-fundadora y Directora General de Las Tunas ONG, explica que entre todos los programas de la institución, el de la orquesta es el que genera un impacto inmediato en la vida de los niños y jóvenes, en sus familias y en la comunidad.



"Hicimos una evaluación y pudimos comprobar que sus integrantes desarrollan más confianza, compromiso, autoestima y sentido de causalidad. De 150 chicos que pasaron por la orquesta, el 99,9% terminó el secundario, cuando en Argentina casi el 50% lo abandona; y mientras que en la provincia de Buenos Aires cerca del 20% no estudia ni trabaja, acá ese porcentaje se reduce al 0,9%", asegura.



Según un informe de 2017 de Unicef, las cifras serian incluso mas alarmantes; solo el 45% de los jóvenes obtiene el diploma del bachillerato en el país.



Martínez conoció la organización cuando lo invitaron a sumarse a su coro y, al poco tiempo le propusieron integrar la orquesta. "Cuando vine al primer ensayo sentí una cosa muy linda, porque nunca había visto ni escuchado una orquesta en mi vida, ni conocía estos instrumentos", confiesa.

Las Tunas ONG trabajan con el propósito de ampliar las libertades y desarrollar las potencialidades de personas que viven en contextos de pobreza. La idea nació en 2001, en plena crisis económica del país, con la intención de llevar una propuesta de lucha contra la marginalidad distinta.



Sus fundadores decidieron enfocarse en ese barrio, donde viven aproximadamente 42.000 personas, de las cuales unas 7000 son jóvenes de menos de 25 años. "Hay casas de material y también muchas casillas muy precarias. La mayoría de las calles están asfaltadas pero aún no tiene cloacas. El agua potable llegó recién en 2011 y aún no alcanzó a todas las viviendas", detalla Paladino.



La orquesta forma parte de una de las dos líneas de programas que tiene la organización sin fines de lucro: por un lado, el apoyo a la educación formal con becas para el secundario y la universidad; por el otro, el desarrollo de capacidades por medio de experiencias artísticas de calidad.



Los músicos asisten semanalmente a clases de instrumento, lenguaje musical y a ensayos. Cada niño y joven tiene su instrumento, que, desde el primer día, puede llevar a su casa para estudiar y practicar. Martínez recuerda cuando su mamá vio el contrabajo por primera vez: "Llegué con este bicho gigante y para mi vieja fue una emoción muy grande que pudiera tocar un instrumento que nosotros no podíamos comprar. Tenerlo a mi disposición todo el tiempo fue una cosa tremenda y supe aprovecharlo".



En 2016, Martínez y tres de sus compañeros viajaron a Miami a conocer el Miami Music Project, inspirado en la metodología creada por el maestro José Antonio Abreu en Venezuela, y que es la que se replica en Las Tunas. "Nos invitaron a tocar con la orquesta de la Universidad de Florida y salí del concierto llorando porque no lo podía creer. Pensé en todos los chicos del barrio ", dice el joven. Y concluye: "La orquesta me ayudó a crecer en todos los aspectos: profesional, personal y amistades. No me imagino a dónde estaría hoy sino fuera por este proyecto".







MARÍA AYUSO

LA NACIÓN, ARGENTINA