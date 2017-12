No todos los venezolanos en Colombia tendrán una nochebuena

La situación de las personas venezolanas que diariamente llegan a las ciudades de Colombia, a raíz de la crisis política que se ha desatado en su tierra natal, es cada vez más preocupante. Durante esta temporada del año, algunos coinciden en que tendrán que renunciar a la típica cena navideña, por intentar obtener algo de dinero en trabajos ambulantes, el cual les permita subsistir un día más.

Luis Daniel Rivas es un joven de 21 años que diariamente se ubica en diferentes sitios de Bucaramanga, en Santander, vendiendo caramelos y galletas. Llegó hace un mes y tuvo que acostumbrarse a dormir en el suelo de los parques.



Argumenta, con nostalgia, que este año espera distraerse en el trabajo que salga, sin aspirar a decoraciones o villancicos y con ello hacer más llevadero el hecho de que está lejos de su casa pasando necesidades.



“No es lo mismo que estar en tu país, aquí estamos pasando necesidades, no tenemos los recursos ni nada para pasar una navidad como quisiéramos al lado de nuestros seres queridos. Hay que estar en otro lado buscando la manera de encontrar una ayuda para la ropa y la comida”, afirmó el hombre.

Como él, son cientos los individuos provenientes del país vecino que llegan a esa ciudad y que deberán ahogar la celebración de fin de año. Sin embargo, insisten en que es mejor estar desarrollando cualquier trabajo en Colombia, así sea fecha especial, que continuar pasando penurias en la hermana república.



“No es fácil, estamos trabajando bastante duro esta navidad para depositar en las cuentas de nuestras familias que están en Venezuela. Estamos preocupados no tanto por pasarla acá, porque no hay tanta dificultad, sino para que ellos la pasen bien”, comentó María Rojas, quien también llegó al país por causa de la crisis política.



Por otra parte, hay quienes sin contar la tristeza provocada por la distancia y los problemas, esperan hacer alguna comida que les alegre la noche.



Es el caso de Deysi Lozano, de 28 años, quien vive en Cúcuta. Para ella tal vez este sea el diciembre más amargo de toda su vida. Por primera vez lo tendrá que pasar lejos de su familia, la cual dejó en su natal Valencia, luego que decidiera en septiembre de este año cruzar la frontera hacia territorio colombiano en búsqueda de una oportunidad laboral.



En la capital de Norte de Santander se ha defendido haciendo arreglo de uñas en un salón de belleza, de lunes a domingo, y en esta temporada, dice, no podía desaprovechar la clientela.



“Estoy trabajando para poder enviarle plata a mi mamá (…) Es duro estar por acá solo, pero estar allá, viendo la situación, es aún peor”, relata Deysi.

En nochebuena espera poder pasar junto a otras venezolanas, quienes también trabajan en ese mismo salón. Cuenta que están organizando realizar hallacas al estilo de su país, una de las recetas que representa su gastronomía y con las que buscan sentirse más cerca de sus compatriotas.



Al igual que ella, la mayoría de individuos coincide en que, a pesar de la dificultad, se sienten agradecidos con la mano amiga que les brindó Colombia. Es por ello que desean esmerarse porque en el nacimiento del niño Jesús haya sonrisas, sin importar la necesidad.



"Pasar la navidad aquí va a ser un poco difícil porque mi familia estará en Venezuela y ojalá que el año que viene sea mejor para nuestro país. Arriba hay un Dios que sabe lo que uno hace aquí. El día va a ser muy duro, uno busca despejar la mente, buscar un trabajo, a pesar de que no lo dejen porque hay pocos colombianos que entiende nuestra situación, pero hay otros que nos tratan en broma", señaló Eudis José Ramírez, otro de los que tendrá que pasar nochebuena lejos de su patria venezolana.





