La muerte de la niña que conmociona a San Pedro

26 de abril 2017 , 12:15 a.m.

Autoridades del municipio del departamento del Valle investigan si el caso tendría relación con el juego de la ‘ballena azul’.



“Papá, perdóneme por lo que voy a hacer”, es el mensaje de WhatsApp que el viernes 7 de abril prendió las alarmas de una familia en San Pedro, centro del Valle del Cauca. Lo enviaba la menor de dos hijas, a una semana de cumplir 14 años. Eran las 10:50 a. m., en ese momento estaba sola en la casa.

El papá estaba en su trabajo en otro municipio, la mamá, en diligencias en Tuluá y la hermana, trabajando en Cali. Todos se angustiaron. Fue una carrera contra la tragedia.



Transcurrió apenas una media hora desde la llegada del mensaje hasta que la madre de la niña regresó a la casa, pero encontró a la pequeña colgada de una sábana. “Hacia las 11:25 a. m. ya estaban en el hospital, pero fue tarde. Estaba sin signos vitales”, contó la hermana.



Este suicidio tiene consternado al municipio, de unos 20.000 habitantes, en donde el Miércoles Santo otra menor intentó envenenarse con una sustancia no precisada y fue salvada en un centro asistencial.



Las autoridades investigan si el caso tendría relación con un juego denominado ‘ballena azul’, originario en Europa y que consiste en cumplir una serie de retos, siendo el último el suicidio, y que al parecer habría dejado dos menores muertos en Norte de Santander y Bogotá.

Sobre la posibilidad de que la menor estuviera en este juego, su hermana dijo que no había evidenciado comportamientos extraños: “Todos estábamos muy pendientes. Ella estudiaba en la mañana y, si mi mamá tenía turno en su trabajo, una vecina le preparaba la comida. Nadie cuenta que hubiera manifestado algún malestar”.



“No había ninguna ruta o indicio que permita establecer algún juego o pacto suicida. Ni profesores o compañeros o allegados habían notado o reportado alguna situación”, manifestó, por su parte, una docente del colegio de la menor, donde adelantaba octavo grado y tenía buen desempeño académico.



Un mes antes del hecho, la menor tuvo una reunión con la psicóloga a raíz de una relación que tenía que ver con otro niño y otra estudiante y, según cuentan, la orientación fue hacia el respeto y la convivencia y todos aceptaron y quedaron en buenos términos.



Lo que sí llamó la atención fue lo que conocieron luego a través del seguimiento de los mensajes del celular, que está bajo custodia de las autoridades que investigan el caso.



Al parecer, la menor conversaba con otras dos compañeras de colegio sobre el tema del suicidio. “Amiga, nos vemos en el cielo”, es el mensaje que aparece luego del enviado a su papá. También había cambiado la imagen que identifica su número y había puesto una escalera hacia el cielo.



El último mensaje es el que siembra más dudas sobre lo que habían hablado las amigas. “Espéreme y lo hacemos juntas, como habíamos acordado”, le contestó su amiga, sin obtener otra respuesta.



Las autoridades investigan si en el celular de la niña o de sus amigas hay alguna búsqueda sobre ese juego o pactos extraños.



La menor fue sepultada el domingo 9 de abril y en el sepelio sus amiguitas y compañeros llevaron globos blancos con mensajes en los que recordaban su alegría y compañerismo.



Docentes y el personero de San Pedro, Édgar Mauricio Calero, quien también señala que no hay elementos que permitan relacionar el suicidio con el tema de la ‘ballena azul’, coinciden en que el riesgo es que ahora muchos menores y adolescentes, ante la exposición mediática del tema, se interesen y quieran mirar en qué consiste y los retos de los que se habla.



Ante esta posibilidad, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, propuso restringir el uso de los celulares en las instituciones educativas públicas como medida para que los estudiantes tengan mayor concentración, mejoren su aprendizaje y no desvíen su atención hacia este u otra clase de juegos.



IVÁN NOGUERA

Corresponsal de EL TIEMPO