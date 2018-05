'Mantendré a la Universidad de Caldas como la mejor del occidente'

22 de mayo 2018 , 09:11 a.m.

En medio de situaciones controversiales en torno a su elección, una tutela alegando su designación en la terna final y los cuestionamientos por ser el candidato con menos votación en las elecciones institucionales, el veterinario y doctor en Epidemiología Cuantitativa, Alejandro Ceballos Márquez toma a partir de hoy las riendas de la Universidad de Caldas.

EL TIEMPO dialogó con el nuevo rector.



Su elección se da en medio de polémicas de diferentes tipos ¿Cuál es su posición frente a ellas?



Me siento tranquilo porque todas las situaciones se han resuelto conforme a la autonomía e institucionalidad. Acatando y respetando las normas universitarias vigentes.



¿Qué decir a quienes se oponen a la elección y a los que temen un paro académico?



Mi invitación es a dialogar. Con un grupo, reafirmar el proceso que se desarrolló y con el otro, que reciba las explicaciones necesarias para que desde la diferencia construyamos universidad que es lo que todos queremos.



Hay quienes piensan que su designación estuvo mediada por el Gobernador de Caldas y el senador Mauricio Lizcano ¿Qué puede decir?



En esta campaña se defendió la independencia de la politiquería tanto interna como externa, no tenemos compromisos políticos con nadie. A quien le interese, puede hacer las investigaciones de rigor para que compruebe.



¿Cuál es la meta principal que tendrá su rectoría?



Que la Universidad se siga manteniendo como la primera institución del occidente colombiano. Lo cual se logrará a través del desarrollo de una propuesta de trabajo basada en los principios fundamentales: investigación, docencia y proyección, para los que tenemos acciones concretas a desarrollar en cuatro años.



¿Cómo recibe la institución y qué se puede esperar de su administración?



La recibimos como una Universidad estable, que ha avanzado, abierta al dialogo y vamos a seguir trabajando porque se mantenga así. Trataremos de conservar y fortalecer esos principios de autonomía y democracia.



Uno de los grandes retos generales es la financiación de la educación pública, ¿cómo se va a asumir esta situación?



Hay un mandato del Consejo Superior que es hacer un acompañamiento al proceso de revisión a la estructura organizacional de la U. Lo cual permitirá hacer reubicación del personal haciendo algunos cargos más eficientes. También pensamos que las alianzas público-privadas nos pueden ayudar a favorecer el acceso a la educación superior, sin que ello quiera decir que pensamos en privatizar, porque la U. Caldas se seguirá manteniendo pública.



¿Esa reorganización incluye suprimir cargos?



No podría decir que aplicaremos eso. Primero se hará la evaluación y con el resultado miraríamos las sugerencias que se den.