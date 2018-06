La mala hora de la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia

Los últimos días han sido quizá de los más difíciles para la exacaldesa de Armenia y excandidata al Senado por el Partido Liberal, Luz Piedad Valencia, quien hasta hace unos meses era una de las más poderosas líderes de la política local.

El pasado viernes se conoció que la Fiscalía le incautó algunos de sus bienes y que además, la Procuraduría la destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos tras investigarla por el escándalo del presunto desvió de recursos públicos a las arcas de particulares.



Al menos 23 bienes que estaban a su nombre o en los que tendrían participación accionaria la exmandataria y su esposo Francisco Javier Valencia Salazar, además de los representantes de las firmas contratistas, Constructora Diez Cardona, Furel y Construcciones Lezo, fueron cobijados bajo medidas cautelares de extinción de dominio.



Las propiedades están avaluadas en 156 mil millones de pesos y fueron incautadas en Bogotá y Girardot (Cundinamarca), Pereira (Risaralda), Medellín, Sabaneta y La Ceja (Antioquia), y en los municipios quindianos de Armenia, Pijao y Quimbaya. Entre los bienes hay 18 inmuebles, tres sociedades y dos establecimientos de comercio que quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) hasta que un juez decida el futuro de estos.



La directora especializada en extinción de dominio de la Fiscalía, Andrea Malagón, señaló que entre los bienes incautados está el apartamento donde vivía la exalcaldesa en el norte de Armenia, además de una sociedad que constituyeron tres días antes de la captura. “Tanto ella como su esposo buscaban transferir el derecho de dominio de unos bienes que aparentemente habían sido adquiridos con los dineros producto de dádivas para la adjudicación de los contratos y tres sociedades que hicieron parte del consorcio que fue beneficiado con la adjudicación irregular de la malla vial de Armenia”.



Malagón agregó que la Fiscalía “demostró que las sociedades (Constructora Diez Cardona, Furel y Construcciones Lezo) fueron utilizadas como instrumento en la ejecución de estas actividades ilícitas, sin ellas no se hubiera podido canalizar el dinero de los anticipos para el pago de dádivas a la exalcaldesa, por eso fueron incautadas”.



Por su parte el abogado de Valencia, Andrés Garzón, afirmó que el valor que estima la Fiscalía no es el valor de los bienes de la exmandataria. “A ella se le embargó el apartamento donde vive la hija de 9 años, por lo tanto muy seguramente la niña va a ser desalojada del predio, este es el inicio del trámite ya que Valencia no ha aceptado cargos, si bien lo puede hacer la Fiscalía esto no significa que vaya a proceder”.



Además de esto, la Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Púbica la destituyó y la inhabilitó por 14 años por irregularidades relacionadas con la contribución de valorización. Cuatro funcionarios más de su administración que estaban siendo investigados fueron absueltos, dos de ellos tienen prisión domiciliaria pues también son investigados por la Fiscalía.



Valencia está detenida desde el pasado 7 de abril al igual que su esposo y cinco exfuncionarios de su administración porque, según la Fiscalía participaron en el saqueo al erario público de Armenia.



Hace unas semanas, la exmandataria fue trasladada a la cárcel de mujeres de Armenia pero su abogado busca un cupo en el centro penitenciario de Yarumito en Antioquia. “Solicité un cupo en la cárcel para servidores públicos pues el código penitenciario ordena que los servidores estén en cárceles especiales, no es un capricho es la ley colombiana”.