La Feria del Libro llega este jueves a Unicentro, en Armenia

Con el propósito de promover la lectura en la región, Intermedio Editores y Casa Editorial El Tiempo se aliaron para traer la Feria del Libro a las tres capitales del Eje Cafetero.

Entre mañana y el sábado próximo, el epicentro literario será el centro comercial Unicentro Armenia.



Durante estos tres días los visitantes podrán elegir entre más de 1.500 libros en todos los géneros y que tendrán descuentos especiales. Además, las suscripciones al periódico también tendrán precios especiales.



“La idea es que todos trabajemos en conjunto para mejorar los hábitos de lectura en la región, no solo de los libros sino también del periódico, por eso todo tiene descuento, no hay libro que no tenga descuento”, señaló un vocero de Intermedio Editores.



Otro de los objetivos es incentivar la lectura en los más pequeños, de ahí que se tendrán actividades con los menores. El montaje de la feria será como un picnic y estará contiguo al mall de comidas del centro comercial, en el segundo nivel.



Los tres días se tendrán animaciones de lectura que pondrán en escena una serie actos con títeres, lecturas en voz alta, entre otras, dirigidas por Diana Brito y su fundación Jóvenes en Sociedad.



La Fundación Jóvenes en sociedad trabaja por el buen uso del tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes, promoviendo con su programa Explora dinámicas culturales y artísticas, en centros comerciales, parques, plazas y en su sede principal en Armenia. Facilita momentos de entretenimiento y creatividad por medio de estrategias como la animación de lectura con el propósito de incentivar buenos hábitos de lectura en la población infantil.



En esta Feria del Libro Jóvenes en Sociedad harán animación de lectura para niños, en compañía del grupo de estudios de investigación en literatura étnica Kelé, perteneciente a la Universidad del Quindio, dirigido por la profesora Beyddy Muñoz Loaiza. Ese grupo está integrado por estudiantes que evidencian la necesidad de difundir la literatura afrocolombiana y la oralidad indígena de Colombia. En esta ocasión, a los niños que participen en la Feria, darán a conocer saberes ancestrales de las comunidades indígenas y raizales que habitan el departamento del Quindio.



El sábado después del medio día se tendrá una actividad especial con un grupo de cinco estudiantes del programa de Licenciatura en Español y Literatura de la Universidad del Quindío. Y a partir de las 4:00 de la tarde, habrá sesión de lectura afro e indígena para niños.La Feria continúa la próxima semana entre el 9 y 11 de agosto en el centro comercial Parque Arboleda, de Pereira. Y luego entre el 23 y 25 del mismo mes en el Cable Plaza de Manizales. La feria arrancó la semana pasada en el centro comercial Bolívar Plaza, de Pereira, y contó con la presencia del caricaturista pereirano Julio César González Matador.