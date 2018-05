La exposición fotográfica Rostros del Pacífico Sur, homenaje al valor

Desde el pasado 2 de mayo, el Centro Cultural Gabriel García Márquez alberga 96 fotografías y 30 retratos de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual de Tumaco (Nariño), además del documental ‘Rostros del Pacífico Sur’. Esta exposición es el resultado de un proyecto de más de dos años que adelantó la campaña No Es Hora De Callar, liderada por la periodista Jineth Bedoya Lima en ese municipio nariñense.

A través de Proyecto Tumaco se realizaron capacitaciones a 120 mujeres del Pacífico sur, que incluyeron manejo de redes sociales, empoderamiento económico, manejo del trauma y el dolor, y periodismo. Hoy, después de casi dos años de trabajo, estas mujeres han logrado transformar sus vidas; ellas decidieron volver a creer, a soñar y a sonreír.



Parte del trabajo fue aplicar los conocimientos del grupo de voluntarios de No Es Hora De Callar, para comprobar que a través de la imagen y el periodismo no solo se visibiliza, también se transforma.



Por eso, Rostros del Pacífico Sur es una exposición que refleja la esperanza de estas mujeres y la fortaleza que han tenido para salir adelante, pese al dolor. También es la posibilidad de ver a Tumaco con otros ojos, no solo un lugar alejado, que padece violencia, narcotráfico e ilegalidad, sino como el municipio donde abundan los sueños y la esperanza.



En este primer episodio del podcast semanal de No Es Hora De Callar, la Subeditora Jineth Bedoya Lima en compañía de Hernando Banquez, voluntario de la campaña y Juan Manuel Vargas, autor de varias de las fotografías de la exposición, habla sobre cómo surgió proyecto Tumaco, el papel que ha tenido el periodismo en la reivindicación de los derechos de las mujeres y las razones por las que no se pueden perder esta exposición fotográfica que tendrá lugar en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, hasta el 4 de junio, y que posteriormente estará rotando por diferentes bibliotecas públicas de Bogotá.